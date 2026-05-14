¿Es obligatoria la CURP biométrica para registrar tu línea telefónica si vives en el extranjero?

¿Tu línea telefónica está en riesgo? El tema de la CURP biométrica en México ha desatado varias dudas sobre si será obligatoria para el registro de celulares para mexicanos en el extranjero; esto es todo lo que debes saber.

El registro de celulares en México fue impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con el objetivo de "eliminar el uso anónimo" de los números telefónicos en todo el país.

¿Quiénes deben registrar su línea telefónica en México?

¡Ojo! Todos los usuarios de telefonía móvil, ya sea de prepago o pospago, deberán registrar su número de celular, vinculando con el CURP e identificación oficial.

La medida aplica para las personas físicas y morales, con la final de combatir la extorsión.

¿Es obligatorio la CURP biométrica para registrar el celular si eres extranjero?

La respuesta es NO. Según compañía móviles, la CURP biométrica no es obligatoria para los mexicanos que viven en el extranjero; sin embargo, hay algunas excepciones.

Si eres un mexicano que vive en el extranjero, pero tu línea telefónica está activa en México, se debe realizar el registro del celular para evitar la suspensión de tu línea.

¿Cómo registrar mi número si vivo en el extranjero?

¡Toma nota! Para realizar el registro de celulares fuera de México, el trámite es completamente en línea, por medio del portal oficial de la compañía telefónica que utilices, pero ¿qué requisitos necesito?



Chip mexicano insertado en el teléfono

Activar el "roaming" para poder recibir un código SMS

Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP)

INE o pasaporte vigente en formato físico; se pedirán fotografías

El celular debe contar con una cámara funcional, ya que se pedirá una selfie como "prueba de vida".

Es importante aclarar que los mexicanos que viven en el extranjero, no necesitan viajar al país para realizar este trámite.

Fechas límite del registro obligatorio en México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) reveló que la fecha límite para el registro de celulares en México es el próximo 30 de junio 2026.

En 49 días daremos juntos un gran paso para combatir el anonimato de la delincuencia, la extorsión y el fraude. 🤝📲



¿Ya registraste tu línea celular? Tienes hasta el 30 de junio. 👉 https://t.co/fnNNwiYmWk#yosíregistro #CRT #telecomunicaciones pic.twitter.com/yYv1eLxqaB — CRTGobMX (@CRTGobMX) May 13, 2026

¿Qué pasa si no registro mi celular con la SURP antes de la fecha límite?

Las personas que no registren su número de teléfono, se enfrentarán a la suspensión inmediata y definitiva del servicio telefónico, consecuencia que podría verse reflejada a partir del 1 de julio 2026.

Al enfrentar la suspensión definitiva, los usuarios perderán la línea y número, solo podrán mantenerse en contacto con el 911.