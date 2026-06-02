¿Te quedarás sin línea el 30 de junio? Experto aclara las dudas más frecuentes sobre el registro de líneas telefónicas

La cuenta regresiva avanza y miles de usuarios todavía tienen dudas acerca del registro obligatorio de líneas telefónicas en Mexico: ¿Se perderá mi número?¿Dejará de funcionar WhatsApp? ¿Podrán acceder a nuestros datos personales? ¿Existe una prórroga?

Ante la incertidumbre, el experto en ciberseguridad Iván Díaz, respondió algunas de las preguntas más frecuentes acerca de la medida de telefonía móvil en México, que entrará en vigor al finalizar este mes de junio. La principal aclaración es que, de acuerdo con especialista, no registrarse no significa que el teléfono quedará inservible, aunque sí podrían existir restricciones importantes en algunos servicios.

Registro de líneas telefónicas: ¿Qué pasará si no registras tu línea?

En entrevista con nuestros compañeros de Hechos AM, el experto Dízas explicó que la consecuencia prevista no sería la cancelación total del dispositivo, sino una restricción del servicio móvil tradicional.

Esto significa que el usuario podría perder la capacidad de realizar o recibir llamadas convencionales y los mensajes SMS, aunque seguirá teniendo acceso a las llamadas de emergencia y canales de atención de su operador: “Son cosas completamente diferentes, no nos vamos a quedar sin teléfono”, explico el especialista.

#Entrevista | ¿Te vas a quedar sin celular el 30 de junio si no te registras? El experto en ciberseguridad Iván Díaz aclara las dudas en #HechosAM



📱❌¿WhatsApp seguirá funcionando? Sí, mediante WiFi, aunque te restrinjan las llamadas tradicionales.



¿Si tengo plan mensual ya… pic.twitter.com/tEzo4OLu4E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

Registro de líneas telefónicas 2026: ¿Seguirá funcionando WhatsApp después del 30 de junio?

Esta es una de las preguntas más que más preocupa los usuarios; las respuesta corta es que sí; siempre y cuando el teléfono celular tenga acceso a Internet mediante Wi-Fi o alguna conexión de datos disponible.

El experto explicó que WhatsApp únicamente requiere la línea telefónica durante el proceso inicial de Verificacion mediante SMS. Unavez activa la cuenta, los mensajes y llamadas funcionan a través de Internet. Por ello, aplicaciones de mensajería, videollamada y otras plataformas digitales continuarán operando de manera normal.

¿Qué pasa con las aplicaciones bancarias?

De acuerdo con Dízas, la mayoría de las aplicaciones bancarias modernas utiliza sistemas de autenticación mediante huella digital, reconocimiento facial o claves de acceso. Mientras el usuario tenga conexión Internet, las operaciones podrían realizarse con normalidad.

La única posible afectación ocurriría en servicios que dependen exclusivamente de códigos enviados por SMS o llamadas telefónicas para validar las transacciones.

¿Las compañías tendrán acceso a mis datos datos biométricos?

Otra de las inquietudes más frecuentes se cnuentra relacionada con la privacidad; el especialista explicó a cámaras y micrófonos de Hechos AM que el procedimiento busca verificar la identidad del titular de la Línea, pero aseguro que los datos biométricos no deberán quedar almacenados directamente por las compañías telefónicas.

Según detalló, la validación se realiza mediante plataformas especializadas que únicamente confirman si la identidad fue verificada correctamente.

Usuarios denuncian registro obligatorio de líneas telefónicas con CURP, SIN su CONSENTIMIENTO

¿Existe una prórroga para registrarse?

Por ahora no hay una ampliación oficial acerca de este plazo; sin embargo, Díaz reveló que existen propuestas legislativas que contemplan extender el periodo entre 12 y 24 meses, aunque estas iniciativas aún se encuentran en análisis.

Mientras tanto, millones de usuarios siguen atentos a cualquier anuncio oficial. La pregunta sigue sobre la mesa: ¿será suficiente la información disponible, para que todos los usuarios comprendan que ocurrirá realmente en sus líneas telefónicas?

