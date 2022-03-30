Telescopio Hubble de NASA detecta a Earendel, una estrella jamás vista

El telescopio Hubble de la NASA ha establecido un nuevo punto de referencia: detectar la luz de una estrella que existió en los primeros mil millones de años después del nacimiento del universo en el Big Bang, lo que la convierte a Earendel en la estrella más lejana jamás vista hasta la fecha.

El hallazgo de la estrella más lejana y jamás vista, es un gran salto (más atrás) en el tiempo, ya que el récord anterior de una estrella individual fue detectado por telescopio Hubble en el año 2018.

Esta estrella existía cuando el universo tenía unos 4 mil millones de años, o el 30 por ciento de su edad actual, en un momento al que los astrónomos se refieren como un "desplazamiento al rojo de 1.5".

Los científicos utilizan el término "desplazamiento hacia el rojo" porque a medida que el universo se expande, la luz de los objetos distantes se estira o "se desplaza" a longitudes de onda más largas y rojas a medida que viaja hacia nosotros.

RECORD BROKEN: Hubble observed the farthest individual star ever seen!



This extraordinary new benchmark detected light from a star that existed within the first billion years after the universe's birth in the big bang.



Find out more: https://t.co/2ivkk1iqz3 pic.twitter.com/X7qcijwx24 — Hubble (@NASAHubble) March 30, 2022

Hubble detecta a Earendel, la estrella más lejana y jamás vista

La estrella recién detectada se encuentra tan lejos, que su luz ha tardado 12 mil 900 millones de años en llegar a la Tierra, y se "apareció" cuando el universo tenía solo el 7 por ciento de su edad actual, con un desplazamiento al rojo de "6.2". Los objetos más pequeños vistos anteriormente a una distancia tan grande son cúmulos de estrellas dentro de galaxias primitivas.

Brian Welch, astrónomo de la Universidad Johns Hopkins señaló que: "Al principio casi no lo creíamos: estaba mucho más lejos que la anterior estrella de mayor desplazamiento al rojo más distante".

Sigo leyendo el comunicado:@NASAHubble logró observar a #Earendel cuando el Universo solo tenía un 7% de su edad actual.



¿Cómo es esto?

Recuerden que estamos viendo algo como era hace 12,900 millones de años!



Les comparto el link de la noticia:https://t.co/x7gUDUtcT5 — Manuel Mazzanti (@manumazzanti) March 30, 2022

Un nuevo récord: Hubble detecta la estrella más lejana jamás vista

El descubrimiento se hizo a partir de los datos recopilados durante el programa Estudio de la reionización con lentes gravitacionales en cúmulos (RELICS, por sus siglas en inglés) del telescopio Hubble, dirigido por el coautor del estudio, Dan Coe, en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore.

Brian Welch, astrónomo de la Universidad Johns Hopkins agregó que "normalmente, a estas distancias, las galaxias enteras se ven manchas pequeñas, donde se mezcla la luz de millones de estrellas... la galaxia que alberga esta estrella ha sido ampliada y distorsionada por lentes gravitacionales en una larga media luna que llamamos el Arco del Amanecer".

🌟 ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LO DEL #HUBBLE?



Earendel existió hace tanto tiempo que es posible que no haya tenido todos los elementos de las estrellas que nos rodean hoy.

Estudiarla será una ventana a una era del Universo que no conocemos, pero condujo a todo lo actual. pic.twitter.com/QS0EwRmkud — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) March 30, 2022

Después de su estudio y análisis, Welch determinó que uno de los elementos que encontraron es una estrella extremadamente magnificada que llamó "Earendel", que significa "estrella de la mañana" en inglés antiguo. El descubrimiento promete abrir una era inexplorada de formación estelar muy temprana.

Earendel existió hace tanto tiempo que es posible que no haya tenido todas las mismas materias primas que las estrellas que nos rodean hoy en día.

El equipo de investigación estima que Earendel tiene al menos 50 veces la masa de nuestro Sol y es millones de veces más brillante, rivalizando con las estrellas más masivas que se conocen. Incluso una estrella tan brillante y de gran masa sería imposible de ver a una distancia tan grande sin la ayuda del aumento natural que produce un enorme cúmulo de galaxias, WHL0137-08, que se encuentra entre nosotros y Earendel.

Cabe señalar que recientemente, un astronauta también estableció un récord. El astronauta de la NASA, Mark Vande Hei, que estuvo en el espacio 355 días, estableció un récord por el vuelo espacial individual más largo para un estadunidense.