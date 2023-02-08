¿Cuáles fueron los temas del Discurso de Estado de la Unión de Biden?

El pasado martes, el presidente de Estados Unido, Joe Biden, se presentó ante la Cámara de Representantes para pronunciar su Discurso de Estado de la Unión. Aquí te explicamos cuáles fueron los temas centrales del presidente.

En su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso desde que los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes en enero, Biden citó el progreso en una economía pospandémica y enfatizó que un Congreso amargamente dividido podría superar sus diferencias.

Previo a comenzar el Discurso de Estado de la Unión, Joe Biden felicitó al presidente Kevin McCarthy, republicano, por su nuevo cargo. McCarthy se sentó detrás del presidente estadounidense para escuchar el discurso.

We are writing the next chapter in the great American story – a story of progress and resilience. pic.twitter.com/jyvEWG5tAL — President Biden (@POTUS) February 8, 2023

Los temas centrales del Discurso de Estado de la Unión

Biden y republicanos se enfrentan

Joe Biden ofreció su Discurso de Estado de la Unión en una cámara dividida, donde terminó enfrentándose con algunos republicanos a quienes no les pareció que el presidente los criticara.

El discurso comenzó con tranquilidad, hasta que Joe Biden criticó a los republicanos por querer reducir la Seguridad Social y Medicare. Quienes respondieron gritándole mentiroso y abucheándolo desde sus escaños.

Cambio climático

El presidente Joe Biden promocionó los logros de su administración desde la aprobación de legislación emblemática para abordar el cambio climático durante su Discurso del Estado de la Unión el martes.

Biden añadió que Estados Unidos está aceptando el desafío para luchar contra el cambio climático, sin embargo reconoció que aún hay mucho por hacer en esa materia.

Inflación

Biden elogió la resiliencia y la fortaleza de la economía de Estados Unidos, citando la creación de empleos y la caída del desempleo y la inflación.

Especificó que el desempleo cayó a un mínimo de casi 54 años en enero, y la inflación, que se disparó a un máximo de 40 años el verano pasado, ha tenido una gran tendencia a la baja.

It’s never been a good bet to bet against America. pic.twitter.com/lFwmkbU9VE — President Biden (@POTUS) February 8, 2023

Fentanilo

El presidente de los Estados Unidos pidió un gran esfuerzo para detener la producción, venta y tráfico de fentanilo en el país durante su Discurso en el Estado de la Unión, droga que, dijo, está matando a más de 70 mil estadounidenses al año.

Dijo que se utilizarán más máquinas de detección de drogas, inspección, carga, pastillas para detener y polvo en la frontera. Trabajar con mensajeros como FedEx para inspeccionar más paquetes en busca de drogas. Fuertes penas para acabar con el tráfico de fentanilo".

Violencia policial y armas

Biden renovó su llamado a la reforma de las armas y la reforma policial, diciendo que los oficiales que "violan la confianza del público" deben rendir cuentas y que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben recibir la capacitación necesaria y ser sometidos a un mayor nivel.

China

El presidente dijo en su Discurso del Estado de la Unión que cooperaría con la gran potencia rival China, pero prometió "proteger a nuestro país", en referencia al supuesto globo espía chino que voló sobre Estados Unidos la semana pasada.

