Terremoto en Chile de 5.1: así se vivió el fuerte temblor cerca de Navidad (VIDEO)

Un terremoto en Chile de magnitud 5.1 se registró durante el mediodía de este viernes 25 de septiembre en la zona central del país, de acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:29:08 horas y tuvo una profundidad de 30 kilómetros. El epicentro fue localizado a 33.3 kilómetros al oeste de Navidad, en la región de O’Higgins.

El temblor fue registrado en una zona donde durante las últimas horas también se han reportado otros movimientos sísmicos de menor magnitud, de acuerdo con el catálogo del organismo sismológico chileno.

Hora Local: 2026/09/25 12:29:08, mag: 5.1, Lat: -34.03, Lon: -72.18, Prof: 30.0, Loc : 33.3 km al O de Navidad — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 25, 2026

Así se vivió el temblor en Chile

Tras el sismo, circuló en redes sociales un video relacionado con el momento en que se percibió el movimiento telúrico.

En las imágenes se observa una de las viviendas mientras distintos objetos comienzan a moverse debido a la intensidad del temblor.

Hasta el momento, la información oficial consultada establece el epicentro a 33.3 kilómetros al oeste de Navidad y una profundidad de 30 kilómetros. La magnitud reportada por el Centro Sismológico Nacional es de 5.1.

#Sismo M5.1 con epicentro a 33 km al oeste de Navidad (Región de O’Higgins), desde Viña del Mar.



Fecha y hora de ocurrencia: 12:29 PM (Local) - 25 de Septiembre 2026#Temblor #Chile #Earthquake pic.twitter.com/bzHSBRQUZ0 — Verdeptune (@verdeptune) September 25, 2026

Información en desarrollo…

