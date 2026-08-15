Revelan la última llamada con su hija de la pareja mexicana desaparecida en el terremoto de Colombia

El terremoto que azotó Colombia el pasado lunes 10 de agosto ha cobrado la vida de al menos 228 personas, mientras que 202 permanecen en estatus de desaparecidas, como la pareja mexicana originaria de Durango.

Los dos mexicanos estaban hospedados en el Hotel Diveni, uno de los más afectados por el movimiento telúrico en el municipio de Pereira.

Mariela Zapata, la hija de Mario Zapata y Brenda Flores, ha dado varias entrevistas a medios de comunicación para compartir la situación de incertidumbre que vive su familia.

La última llamada de la pareja mexicana a su hija

En una entrevista con medios de comunicación colombianos, Mariela Zapata compartió la última llamada que tuvo con sus padre instantes antes del terremoto.

"Le contesté que se lo checaba (los boletos) y entré a mi celular a ver las redes sociales. Y lo primerito que me salió fue la noticia del terremoto. Intenté comunicarme inmediatamente con él y con ella, pero desde ese momento no he vuelto a saber nada de ellos", dijo a la televisión colombiana.

🔴 Buscan a pareja de mexicanos desaparecidos en Pereira tras el sismo de 7.4 en Colombia



La Embajada de México en Colombia activó protocolos de búsqueda



Aquí, la información: https://t.co/wclHQqdoGX pic.twitter.com/sPdAZk3uMj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 15, 2026

La familia no pierde la esperanza en que Mario Zapata y Brenda Flores puedan ser rescatados de los escombros del Hotel Diveni.

Embajada de México confirma desaparición de la pareja mexicana

A través de un comunicado compartido en su sitio web, la Embajada de México en Colombia confirmó la desaparición de la pareja mexicana.

“La Embajada de México en Colombia informa que recibió información sobre dos personas mexicanas que se encontraban en la Alcaldía de Pereira y que no han podido ser localizadas. Esta representación mantiene comunicación con la familia de los connacionales para brindarles todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación”, informaron.

COMUNICADO. "Se implementan acciones de protección y búsqueda para la localización de una pareja mexicana en Colombia."



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Además, indicaron que ya se incluyeron sus nombres en la lista de desaparecidos y se estableció coordinación directa con grupos de rescate de la Cruz Roja Colombiana.

"Esta representación seguirá brindando atención y seguimiento prioritario a este caso, implementando todas las acciones disponibles para la pronta localización de nuestros connacionales", finalizaron.

