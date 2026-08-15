Terremoto en Colombia: Aumenta cifra de muertos a 5 días de la tragedia

El terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto continúa dejando graves consecuencias, pues de acuerdo con el último reporte de las autoridades, el número de fallecidos aumentó a 288, mientras que la cifra de personas desaparecidas bajó de 379 a 202.

Además de las víctimas mortales, se contabilizan 4 mil 18 personas heridas y 354 sobrevivientes que han sido rescatados de entre los restos de las construcciones afectadas.

Todas las afectaciones en Colombia por el terremoto

Durante la mañana de este viernes se contabilizaban 102 mil 262 damnificados, pertenecientes a 45 mil 523 familias. Sin embargo, en el informe presentado posteriormente, la cifra aumentó considerablemente hasta alcanzar 145 mil 601 personas afectadas, agrupadas en 57 mil 516 familias distribuidas en 448 municipios de 15 departamentos.

Los daños a las viviendas representan una de las principales consecuencias de la tragedia, pues se reportó 80 mil 744 casas con algún tipo de afectación y otras 12 mil 504 completamente destruidas. Además, 66 edificios se derrumbaron, principalmente en Cali y Pereira, dos de las ciudades más golpeadas por el terremoto.

¡Devastador sismo de 7.4 en #Colombia!



El terremoto más potente del siglo en ese país sacudió el Chocó y afectó a varios departamentos, dejando cientos de víctimas y obligando al gobierno a declarar desastre nacional.



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Al menos 2 mil 595 centros educativos resultaron afectados, junto con 260 instalaciones de salud, 267 carreteras, 87 sistemas de acueducto y 55 puentes. Cinco aeropuertos también presentan afectaciones, entre ellos el Matecaña de Pereira, que desde el día del terremoto opera únicamente para vuelos militares y de carácter humanitario.

Continúan las labores de rescate en Colombia

Cinco días después del sismo, continúan las labores de búsqueda y rescate conforme los equipos de emergencia y las autoridades logran llegar a comunidades ubicadas en zonas alejadas.

Otros terremotos alrededor del mundo

La noche de este viernes 14 de agosto se registraron sismos en varios países alrededor del mundo, los más importantes en Indonesia y España.

El primero tuvo una intensidad de 7.7 grados, mientras que diversos reportes aseguran que en España el sismo fue de magnitud 5.5. Los dos terremotos no tienen relación alguna.

