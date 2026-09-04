¿Tembló en Morelos? Se activa alerta sísmica este viernes 4 de septiembre, esto fue lo que ocurrió

Durante las primeras horas de este viernes 4 de septiembre, la activación del Sistema de Alertamiento Sísmico en el estado de Morelos generó momentos de incertidumbre y sorpresa entre la población. El sonido de emergencia obligó a iniciar de inmediato los protocolos de evacuación preventiva y el monitoreo estatal en coordinación con las autoridades municipales, particularmente en inmuebles del sector público como el Palacio de Gobierno y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), ubicados en el centro de Cuernavaca.

En este momento se activa el Sistema de Alertamiento Sísmico en #Morelos, se inicia monitoreo estatal y enlace con municipios conforme a protocolo.



Información en proceso. #LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/lN4IenVEAj — Protección Civil Morelos (@PC_Morelos) September 4, 2026

¿Por qué sonó la alerta sísmica en Morelos hoy 4 de septiembre?

Tras realizar las verificaciones correspondientes, la Coordinación Estatal de Protección Civil aclaró las razones del suceso con el fin de disipar dudas y evitar especulaciones. La autoridad precisó que no se registró ningún movimiento telúrico real de magnitud considerable que justificara la alerta, por lo que el evento se debió a un fallo técnico en los equipos de detección. "Obviamente son equipos técnicos que en algún momento pueden presentar alguna falla, incluso ocasionada por algún movimiento provocado por un animalito o un factor externo; en estos momentos vamos a revisar minuciosamente los sistemas", explicaron voceros de la dependencia.

Evaluación de tiempos de evacuación y preparación ante emergencias

A pesar de haberse tratado de una falsa alarma provocada por inconsistencias en el sistema, las autoridades estatales destacaron que la eventualidad sirvió como un ejercicio imprevisto de evaluación para medir la capacidad de respuesta institucional. El personal de Protección Civil y los brigadistas del Palacio de Gobierno lograron evacuaciones ordenadas en tiempos óptimos, lo que permitió poner a prueba los canales de enlace municipal y verificar la efectividad de las rutas de evacuación a pocos días del próximo Simulacro Nacional del 19 de septiembre.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que los sismos son fenómenos impredecibles que no avisan, por lo que resaltaron la importancia de contar siempre con un plan familiar de Protección Civil, mochila de emergencia y protocolos claros de actuación. Finalmente, confirmaron que el incidente concluyó con un balance positivo en materia de organización y sin reportes de daños o afectaciones en la entidad.

