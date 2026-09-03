La diferencia entre la alarma y la alerta sísmica; ¿cuál se activará en el simulacro nacional del 19 de septiembre?

Cada año, la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017 moviliza a millones de personas en el país a través del Simulacro Nacional del 19 de septiembre. En la antesala de este ejercicio preventivo, suelen surgir dudas frecuentes entre la población sobre la terminología correcta y el funcionamiento de las herramientas de prevención civil.

Aunque coloquialmente suelen utilizarse como sinónimos, existe una diferencia conceptual e instrumental crucial entre una alerta sísmica y una alarma sísmica, distinción que determina el tiempo de reacción frente a un evento telúrico real o simulado.

¿Cuál es la diferencia entre la alarma y la alerta sísmica?

La alerta sísmica es un sistema de detección temprana que utiliza una red de sensores remotos distribuidos en zonas de alta actividad sísmica (como el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX). Este mecanismo detecta las primeras ondas del movimiento y transmite una señal de radio de alta velocidad para emitir un aviso sonoro a la población segundos antes de que las ondas destructivas lleguen a la zona urbana.

Por otro lado, una alarma sísmica hace referencia al dispositivo interno, timbre o sirena que se activa localmente de forma manual o dentro de un inmueble (como una escuela o centro de trabajo) cuando el peligro ya es inminente o cuando el personal de protección civil inicia una evacuación protocolaria.

¿Qué sonido se escuchará durante el Simulacro Nacional?

Para el ejercicio de prevención del próximo 19 de septiembre, la señal que se activará a través de los altavoces de las principales ciudades del país, incluyendo el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y diversos estados con cobertura, es la alerta sísmica oficial. Este sonido anticipado permite activar los planes de emergencia antes de la hipotética llegada del sismo.

📱🚨 Este 19 de septiembre, la alerta del Segundo Simulacro Nacional 2026 también llegará a tu celular.



A las 12:00 horas, los teléfonos compatibles podrán recibir el mensaje de prueba del Sistema Nacional de Alertas. pic.twitter.com/ygHgxeZLnG — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 3, 2026

Adicionalmente, en edificios gubernamentales, empresas privadas y planteles educativos se activarán las alarmas sísmicas internas para coordinar el repliegue y la evacuación de los brigadistas. Conocer la diferencia entre ambos conceptos contribuye a reducir la incertidumbre, atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil con mayor calma y garantizar el correcto actuar de los protocolos de seguridad durante el simulacro y ante una eventualidad real.