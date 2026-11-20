Un terremoto de magnitud preliminar 6.7 sacudió el centro de Perú esta noche del viernes 20 de noviembre y fue percibido en distintas regiones del país.

El movimiento telúrico también se sintió en localidades cercanas al epicentro, por lo que generó preocupación entre la población.

Reportan terremoto de magnitud 6.7 en Perú

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el terremoto ocurrió a las 7:09 p.m., de acuerdo con el horario local.

Su epicentro fue ubicado a 30 kilómetros al noroeste del departamento de Junín, mientras que la profundidad alcanzó los 129 kilómetros.

🇵🇪 | URGENTE: Así se sintió en Huánuco, Perú, el terremoto de fuerte intensidad ocurrido la noche del viernes. pic.twitter.com/fT0k8qdgqh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

Según los datos del organismo, el movimiento registró una intensidad máxima de nivel V en la escala de Mercalli en la zona de Junín.

Además de la capital peruana y esta región, los primeros reportes señalaron que el temblor también fue percibido en Oxapampa y en el departamento de Pasco.

Videos del terremoto en Perú

En redes sociales han comenzando a circulas videos que muestran el momento exacto del sismo en Perú, donde las personas se ven nerviosas, pues el movimiento duró varios segundos.

Uno de los clips que se volvieron virales fue el de una presentadora de un programa, que, ante la intensidad del terremoto, supo mantener la calma y le dio consejos a sus espectadores.

🇵🇪 | Temblor de fuerte intensidad se sintió la noche del viernes en Junín y varias zonas de Perú, incluida su capital Lima. pic.twitter.com/qHm6eP1nL4 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

Pero en una plaza comercial de Lima ocurrió todo lo contario, pues dos jóvenes bromean e incluso llegan a mencionar que van a morir.

¿Por qué tiembla en Perú?

La actividad sísmica en Perú está relacionada con su ubicación geográfica, pues el país forma parte del llamado Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico.

Esta extensa zona, de aproximadamente 40 mil kilómetros, rodea la cuenca del océano Pacífico y concentra una gran cantidad de volcanes y fallas geológicas, además de registrar la mayoría de los terremotos del mundo.