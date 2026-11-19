Si ya tienes planes para este fin de semana, toma en cuenta el clima helado. El frente frío número 6 seguirá afectando a varias regiones del país entre este jueves 19 y el domingo 22 de noviembre de 2026.
Aunque durante las tardes el ambiente será un poco menos frío en gran parte del territorio, las madrugadas traerán heladas muy fuertes de hasta -10 grados, además de lluvias y vientos intensos.
Esto le espera a México con el sistema frontal número 6.
¿Dónde está el frente frío 6?
De las 8:00 de la mañana de este jueves 19 hasta el domingo 22 de noviembre, el frente número 6 se mantendrá estacionario sobre el suroeste del Golfo de México y el norte de la península de Yucatán.
Al combinarse con un canal de baja presión, generará chubascos y lluvias fuertes tanto en dicha península como en los estados del sureste mexicano.
Vientos fuertes por frente frío 6
Entre este jueves y las primeras horas del viernes 20 de noviembre, la masa de aire polar provocará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, afectando a Oaxaca y Chiapas.
También habrá rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz, y de 30 a 50 kilómetros por hora en Tamaulipas y Tabasco.
Suben un poco las temperaturas por las tardes
A partir de hoy jueves, la masa de aire polar relacionada al sistema comenzará a modificar sus temperaturas. Esto permitirá que el termómetro vaya subiendo de forma gradual durante las tardes en el norte, noreste, centro y oriente de México.
Heladas de hasta -5 grados en la madrugada del sábado
El amanecer del sábado 21 de noviembre será muy frío en zonas altas.
Se esperan mínimas de -5 a 0 grados en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Heladas de -10 grados la madrugada del domingo
El frío más severo del fin de semana llegará durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, cuando se pronostican mínimas de -10 a -5 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, de -5 a 0 grados en sierras de Baja California, y de 0 a 5 grados en regiones altas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.