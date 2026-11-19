Si ya tienes planes para este fin de semana, toma en cuenta el clima helado. El frente frío número 6 seguirá afectando a varias regiones del país entre este jueves 19 y el domingo 22 de noviembre de 2026.

Aunque durante las tardes el ambiente será un poco menos frío en gran parte del territorio, las madrugadas traerán heladas muy fuertes de hasta -10 grados, además de lluvias y vientos intensos.

Esto le espera a México con el sistema frontal número 6.

¿Dónde está el frente frío 6?

De las 8:00 de la mañana de este jueves 19 hasta el domingo 22 de noviembre, el frente número 6 se mantendrá estacionario sobre el suroeste del Golfo de México y el norte de la península de Yucatán.

Al combinarse con un canal de baja presión, generará chubascos y lluvias fuertes tanto en dicha península como en los estados del sureste mexicano.

🌧️❄️ El frente frío número 6 provocará lluvias en el sureste, vientos en el Istmo de Tehuantepec y temperaturas de hasta -5 °C en zonas serranas del norte.



En la CDMX y Estado de México se espera frío por la mañana y posibles lluvias por la tarde. ¡Abrígate y toma precauciones!… pic.twitter.com/AkieZ1pLfw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 19, 2026

Vientos fuertes por frente frío 6

Entre este jueves y las primeras horas del viernes 20 de noviembre, la masa de aire polar provocará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, afectando a Oaxaca y Chiapas.

También habrá rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz, y de 30 a 50 kilómetros por hora en Tamaulipas y Tabasco.

Suben un poco las temperaturas por las tardes

A partir de hoy jueves, la masa de aire polar relacionada al sistema comenzará a modificar sus temperaturas. Esto permitirá que el termómetro vaya subiendo de forma gradual durante las tardes en el norte, noreste, centro y oriente de México.

Heladas de hasta -5 grados en la madrugada del sábado

El amanecer del sábado 21 de noviembre será muy frío en zonas altas.

Se esperan mínimas de -5 a 0 grados en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

🥶 Los frentes fríos 6 y 7 mantendrán bajas temperaturas en el país.

En CDMX se esperan 10 °C por la mañana, una máxima de 19 °C y lluvias aisladas.



Protección Civil activó alerta amarilla en seis alcaldías y recomienda abrigarse bien



🗣️: Martha Espinosa



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Heladas de -10 grados la madrugada del domingo

El frío más severo del fin de semana llegará durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, cuando se pronostican mínimas de -10 a -5 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, de -5 a 0 grados en sierras de Baja California, y de 0 a 5 grados en regiones altas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.