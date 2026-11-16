Efectos del frente frío 6 hoy lunes 16 de noviembre: Estados con lluvias intensas, heladas y evento de “Norte”

Este lunes 16 de noviembre el clima sufrirá los efectos del frente frío número 6 en varias regiones de México. Impulsado por una masa de aire polar, este fenómeno se cruzará con un canal de baja presión en el Golfo de México, dejando lluvias intensas, rachas de viento fuerte en zonas costeras y bajas temperaturas.

¿Qué estados tendrán más afectaciones hoy y cómo estarán las temperaturas para la madrugada?

Frente frío provoca lluvias en estos estados

Durante su paso por el norte y noreste del territorio nacional, el frente frío 6 se va a combinar con un canal de baja presión ubicado en el occidente del Golfo de México.

Esta mezcla va a provocar lluvias muy fuertes en el norte de Puebla, el norte de Oaxaca y el norte y centro de Veracruz.

🥶🌧️ ¡Prepárate para el frío y las lluvias!



CDMX y Edomex tendrán mañanas muy frías y posibles precipitaciones. También se esperan lluvias fuertes en Tamaulipas y Veracruz, y heladas en Chihuahua y Durango



Los detalles con @_NinaAndrade en #NoticiasParaDespertar pic.twitter.com/Q7KbCty9GM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 16, 2026

Estados con probabilidad de lluvia hoy

Además de las tormentas intensas, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en el este de San Luis Potosí, el norte de Querétaro, el norte y este de Hidalgo, y el este de Chiapas.

Caerán chubascos con lluvias fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Evento de Norte por frente frío 6

La masa de aire polar que acompaña a este frente frío no solo provocará un descenso en las temperaturas del norte y noreste, sino que también generará un evento de “Norte”.

Heladas de hasta menos 5 grados para la madrugada del martes

El ambiente frío se sentirá con más fuerza en la madrugada del martes 17 de noviembre en las regiones montañosas del norte.

El termómetro bajará hasta marcar temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

¡El frío y las lluvias llegan a México! 🌧️ El frente frío 6, acompañado de una masa de aire polar, afectará varios estados del 16 al 18 de noviembre. Consulta la trayectoria y el pronóstico 🥶https://t.co/wSZ1CBHSht pic.twitter.com/dSRpV5e3bL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 15, 2026

Bajón de temperatura en el centro y la Ciudad de México

El frío de la madrugada también alcanzará las partes altas del centro y occidente del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México.

Se esperan mínimas de 0 a 5 grados en sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.