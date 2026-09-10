¿Cuántos ciclones tropicales le quedan al 2026? Esta es la lista de los huracanes

La temporada de ciclones tropicales de 2026 todavía continúa. Si quieres saber qué sistemas podrían formarse en los próximos meses, consulta la lista de nombres asignados y conoce cuántos huracanes aún quedan por aparecer.

¿Cuántos ciclones tropicales podrían formarse todavía en 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para esta temporada entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre en el Pacífico, mientras que para el Atlántico estimó entre 11 y 15.

Estas cifras corresponden al total esperado para cada cuenca durante toda la temporada, por lo que no significa que todos los sistemas restantes necesariamente vayan a formarse.

¿Cuántos ciclones tropicales lleva el Pacífico en 2026?

De acuerdo con el registro del National Hurricane Center (NHC), hasta el 9 de septiembre de 2026 se habían registrado 13 tormentas con nombre en el Pacífico nororiental: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell y Marie.

Además, ese día se formó la depresión tropical Fourteen-E, que todavía no ha alcanzado la intensidad necesaria para recibir un nombre.

El pronóstico del SMN contempla en tre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre en el Pacífico durante toda la temporada.

Esto significa que, si se alcanza el rango previsto, podrían presentarse entre 5 y 8 ciclones con nombre adicionales respecto de los 13 registrado hasta ese momento.

Estos son los nombres que siguen en la lista del Pacífico

Después de Marie, los nombres asignados para los siguientes sistemas son:



Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zake

Los nombres no significan que necesariamente se vaya a formar un ciclón con ese nombre. El pronóstico del SMN establece un rango de actividad y no determina de antemano cuáles de esos nombres serán utilizados.

¿Cuántos ciclones lleva el Atlántico?

En el Atlántico se han reportado cinco tormentas tropicales con nombre: Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly y Edouard. Ninguna había alcanzado la categoría de huracán hasta esta fecha.

Para esta zona, se espera entre 11 y 15 ciclones tropicales con nombre durante toda la temporada. Por lo tanto, tomando como referencia los cinco sistemas registrados, podrían formarse entre 6 y 10 ciclones con nombre adicionales si se cumple con el rango previsto.

Estos son los nombres que siguen en el Atlántico

Después de Edouard, la lista oficial de nombres para 2026 continúa con:



Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

La temporada de huracanes del Atlántico se desarrolla del 1 de junio al 30 de noviembre, mientras que en el Pacífico nororiental comienza el 15 de mayo y también termina el 30 de noviembre.

