El requisito básico para descargar el formato de pago para la tenencia Edomex 2026 con subsidio para pagar menos

A nada de que termine el plazo para pagar el refrendo 2026 y poder acceder al subsidio del 100% en la tenencia en el Estado de México (Edomex), es importante que los automovilistas cumplan con todos los requisitos para poder descargar el formato de pago. En caso de no hacerlo, se podrían generar multas o recargos.

¿Cómo descargar el formato de pago para la tenencia Edomex 2026?

¡Tenlo en cuenta! El requisito básico e indispensable para descargar el formato de pago de tenencia es contar con el número de placas del vehículo. Pero los contribuyentes tampoco deben contar con adeudos de años anteriores, y su tarjeta de circulación tiene que estar vigente.

Para poder obtener el beneficio, es importante seguir estos pasos a través del Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México.



Accede a https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/

Ingresa el número de placas y CURP/RFC; el sistema indica automáticamente si aplicas al subsidio según tu historial de adeudos.

Descarga e imprime el formato para pagar en línea o en centros autorizados.

¿Cómo obtener el subsidio a la tenencia en el Estado de México?

Para obtener el subsidio a la tenencia, es importante cumplir con los siguientes requisitos:

Ser persona física residente en el Estado de México.



Contar con un vehículo inscrito en el padrón estatal.

No tener adeudos de años anteriores.

Contar con placas expedidas de 2021 en adelante.

El valor del auto sea menor a 638 mil pesos mexicanos.

Motocicletas con valor menor a 250 mil pesos.

Si el pago no se realiza dentro del periodo establecido, los propietarios podrían perder el subsidio y pagar por completo el impuesto vehicular.

¿Cuánto se paga de refrendo en Edomex durante 2026?

Ya incluyendo el subsidio, el pago del refrendo queda de la siguiente manera:



Automóviles: 990 pesos

Motocicletas: 731 pesos

Cabe recordar que este trámite es un pago anual para mantener vigentes las placas, ya que es una actualización del registro del auto ante el gobierno estatal.

El no cumplir con el refrendo, no solo serás acreedor a multas, sino tampoco podrás hacer cambio de propietario en caso de que pongas a la venta tu auto.

En caso de que no se te genere el comprobante, el pago puede tardar en verse reflejado en un plazo no mayor a tres días hábiles.