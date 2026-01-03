¿Cómo obtener el subsidio de la tenencia en Edomex en 2026?

¡Atención automovilistas! En el Estado de México (Edomex) podrás obtener el subsidio del 100 por ciento en el costo de la tenencia vehicular en 2026. ¿Qué tienes que hacer para obtenerlo? Aquí te explicamos lo que debes saber.

Este beneficio se da tras anunciarse que para la tenencia en la Ciudad de México (CDMX) 2026 habrá automóviles que estarán exentos de pagar y se les dará un subsidio del 100 por ciento también.

¿Quiénes podrán obtener un subsidio en la tenencia vehicular en Edomex 2026?

El gobierno del Estado de México precisó que para tener acceso a este, se tendrá que hacer solo el pago del refrendo, costo que debe ser cubierto por las personas propietarias de vehículos particulares y motocicletas antes del 31 de marzo de 2026.



Automóviles cuyo costo no exceda los $638 mil pesos (IVA incluido)



Motocicletas cuyo costo no exceda los $250 mil pesos (IVA incluido)



No tener adeudos fiscales de algún otro pago por tenencias vencidas



Tarjeta de circulación vigente

¿Cuánto costará el refrendo en Edomex en 2026?

Para saber el costo del refrendo del automóvil al cual se desea aplicar el subsidio de la tenencia, tendrás que llevar a cabo un proceso en línea.



Ingresa al sitio https://tenencia.edomex.gob.mx/TenenciaIndividual/tenencia/A06E1A88B8A6ED4B#/

Coloca tus placas en el recuadro que lo solicita

El sitio te mostrará el costo que tendrás que pagar

Fuerza Informativa Azteca (FIA) hizo el ejercicio de calcular cuánto pagará un vehículo modelo 2016 con valor de $293 mil 800 pesos con placas del Estado de México y el sistema arrojó un monto a liquidar de $990 pesos.

Tomando en cuenta este ejemplo, la tenencia vehicular para el automóvil que se ingresó, era de mil 479 pesos. No obstante, el costo del refrendo del año pasado de dicho vehículo fue $917 pesos, es decir, $73 pesos menos.

¿Dónde pagar el refrendo en Edomex 2026?

Una vez que se ingresa la placa, se emitirá el formato de pago de manera automática e incluirá los datos del vehículo como:



Placa

Valor

Marca

Modelo

En el recibo de también se podrá leer el desglose de lo que se está cobrando y lo que se exenta, en este caso, el pago de la tenencia y solo quedará el total del refrendo.

El pago podrá hacerse en las ventanillas de las instituciones bancarias enlistadas en el documento PDF, o bien, a través de una transferencia interbancaria.

