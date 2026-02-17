Este el valor que debe tener tu auto para no pagar la tenencia Edomex en 2026

Si tu coche tiene placas del Estado de México, saca la tarjeta de circulación y revisa la factura, porque la Secretaría de Finanzas ya puso las reglas claras para este año. La buena noticia es que sí hay subsidio del 100% en el impuesto de la Tenencia, pero hay letras chiquitas que debes cumplir para que el gobierno te perdone el cobro fuerte y solo pagues el Refrendo. Aquí te explicamos cómo funciona para que no pagues de más.

¿Cómo obtener el 100% de descuento en tenencia Edomex?

El secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, aclaró que el "borrón y cuenta nueva" en la tenencia depende totalmente del precio de tu unidad. Para que el gobierno absorba el impuesto y tú no pagues nada de tenencia, tu vehículo no debe exceder los siguientes montos. ¡Ojo! El valor es con IVA incluido.

Automóviles un valor de factura máximo de 638 mil pesos y motocicletas con un valor de factura máximo de 250 mil pesos. El subsidio del 100% está reservado para contribuyentes cumplidos y con láminas actualizadas. Esto significa que tus placas deben haber sido expedidas en 2021 o años posteriores.

Hoy, más de 25 millones de mexiquenses han accedido a un transporte público gratuito gracias a un subsidio histórico del @Edomex que encabeza la Gobernadora @delfinagomeza.



+ inclusión ♿ + Más oportunidades 📚💼 + bienestar #ElPoderDeServir pic.twitter.com/m82RG3nuYp — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) February 13, 2026

¿Hasta cuándo se puede pagar el refrendo Edomex con descuento en tenencia?

No te confíes, el plazo no es eterno. Tienes como fecha límite el 6 de abril para realizar el trámite. Si pagas antes de ese día y cumples los requisitos anteriores, solo tendrás que cubrir el costo del refrendo anual. Con un costo para automóviles de 990 pesos y 731 pesos para motocicletas.

Pasando esa fecha, perderás el beneficio y tendrás que pagar el refrendo más el impuesto completo de la tenencia, lo cual eleva la cifra considerablemente.

¿Dónde y cómo pagar el refrendo en el Estado de México en 2026?

Olvídate de ir a formarte a las oficinas gubernamentales. El proceso es bastante sencillo:



Entras al Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex. Tecleas tu placa. Descargas tu Formato Universal de Pago.

De esta manera, con el papel puedes pagar en la misma web, en bancos o hasta en supermercados.