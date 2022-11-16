Tenista Novak Djokovic tiene visa para jugar Abierto de Australia 2023

Novak Djokovic, nueve veces campeón del Abierto de Australia, podrá disputar el primer Grand Slam del próximo año (2023), después de que el tenista serbio confirmó que se le concedió una visa para viajar.

Djokovic, el jugador masculino más laureado de la historia del torneo de Australia, se perdió la edición de este año (2022) tras ser deportado por no haberse vacunado contra la enfermedad de Covid-19.

Australia has overturned the three-year ban that kept Novak Djokovic from participating in the Australian Open. He was granted a visa and will be able to play in the 2023 Australian Open.



Djokovic was deported from the country in January after he refused the COVID-19 vaccine pic.twitter.com/fEeCNocDF1 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 16, 2022

Novak Djokovic tendrá visa para poder jugar Abierto de Australia 2023

El tenista serbio de 35 años, exnúmero uno del tenis en el mundo, se le prohibió originalmente la entrada a Australia hasta el año 2025, pero esa decisión ha sido revocada, por lo que tendrá autorización para poder jugar el primer Grand Slam del año (2023).

Luego de su victoria sobre el ruso Andrey Rublev, durante las Finales ATP de Turín, efectuadas este miércoles 16 de noviembre de 2022, Novak Djokovic dijo: "Me alegré mucho al recibir la noticia ayer .Fue un alivio, obviamente, sabiendo lo que yo y la gente más cercana a mí en mi vida hemos pasado este año con lo que pasó en Australia y después de Australia, obviamente (...) No podía recibir mejores noticias durante este torneo".

"El Abierto de Australia ha sido mi Grand Slam más exitoso. Allí he creado algunos de los mejores recuerdos", agregó el tenista serbio. "Por supuesto, quiero volver allí, quiero jugar al tenis, hacer lo que mejor sé hacer, y espero tener un gran verano australiano".

Durante este mes, Craig Tiley director del Abierto de Australia 2023, dijo que Djokovic sería bienvenido en enero si conseguía una visa, pero que Tenis Australia no podía presionar en su nombre.

Recordemos que durante el pasado mes de julio , Australia eliminó una norma que exigía a los viajeros internacionales declarar su estado de vacunación contra Covid-19 y el tenista serbio, Djokovic dijo en octubre que había recibido "señales positivas" sobre los esfuerzos para anular su sanción y así poder jugar el Abierto de Australia 2023.