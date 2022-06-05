Rafael Nadal conquista Roland Garros; suma 22 títulos del Grand Slam

El tenista español Rafael Nadal sumó este domingo una nueva conquista en Roland Garros, es el decimocuarto triunfo de su carrera en París; con este resultado acumula 22 títulos del Grand Slam.

Rafael Nadal celebrará su victoria sobre el noruego Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0 en 2 horas y 18 minutos, resultados que obtuvo en la final varonil del Abierto de Francia.

El español de 36 años, que sólo ha perdido tres veces en Roland Garros desde su debut en 2005, tiene ahora dos majors más que el suizo Roger Federer y el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.

Nadal, quinto cabeza de serie, se impuso en el primer set y encadenó 11 juegos consecutivos tras sufrir una quiebre en el segundo.

Con un golpe de revés ganador en la línea, convirtió su segundo punto de campeonato para mantener viva la opción de llevarse los cuatro Grand Slam en un año calendario, después de se coronó en el Abierto de Australia este año.

