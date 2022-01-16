Novak Djokovic pierde batalla y sale deportado de Australia

Este domingo 16 de enero, anunció el Ministro de Inmigración anunció que Novak Djokovic dejó Australia en un vuelo a Dubai, esto tras perder la batalla legal por conservar su visa y ser deportado.

Además, las autoridades de dicho país determinaron que no podrá ingresar a Australia en los próximos tres años, a menos que ellos mismos lo requieran en circunstancias imperiosas.

Con esta medida, el deportista de 34 años de edad no jugará en el Grand Slam, el número 21 para él, en el cual se enfrentaría contra Kecmanovic primero.

Al momento se desconoce su destino final.

Novak #Djokovic pierde su última apelación y será deportado de #Australia. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 16, 2022

Autoridades de Australia ponen fin al conflicto con Djokovic

La decisión se tomó luego de que el tenista enfrentó un segundo juicio por rehusarse a hacer la cuarentena de 15 días tras su llegada al país, pues Djokovic aseguró en un inicio que se contagió recientemente de Covid-19, por lo que la vacuna no era necesaria para él.

Si bien logró librar el primer juicio, debido a irregularidades en su declaración para entrar al país, las autoridades de Australia cambiaron de decisión de permitir su estancia.

Al respecto, el Ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, anunció desde el martes seguía considerando cancelar el visado de Novak Djokovic, el cual fue liberado por el juez Anthony Kelly, luego de permanecer arrestado desde el jueves 6 de enero.

Cabe señalar que, durante los juicios, su abogado alegó que su expulsión provocaría movilizaciones sociales por grupos antivacunas, las cuales Australia intenta evitar.

Por su parte, el gobierno australiano aseguró que provocar manifestaciones no era su propósito, sino atenerse a las medidas sanitarias del país.

De igual forma, señalaron que Djokovic no usó cubrebocas en una sesión de fotos e ignoró la prueba positiva de Covid-19, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos de Australia.

A pesar de los esfuerzos, el deportista no ganó la batalla contra el gobierno, por lo que fue deportado.

