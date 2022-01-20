Djokovic compra empresa que desarrolla medicamento contra Covid-19

El tenista serbio Novak Djokovic compró el 80 por ciento de la empresa de biotecnología QuantBioRes, la cual desarrolla un medicamento contra el Covid-19, informó la compañía danesa este miércoles.

Ivan Loncarevic, director general de la empresa QuantBioRes, indicó que Novak Djokovic realizó la inversión en la empresa desde junio del 2020, y desde entonces el plan es crear un medicamento para tratar el virus del Covid-19.

La empresa está desarrollando un péptido que inhibe la infección del coronavirus en la célula humana y espera iniciar pruebas clínicas en Gran Bretaña durante este verano, añadió Loncarevic.

“Estamos preparados para diseñar un tratamiento que pueda bloquear el mecanismo de infección entre el Covid-19 y nuestras células”, indicó el director de la empresa QuantBioRes, también aclaró que no es una vacuna, y 11 investigadores de Dinamarca, Australia y Eslovenia trabajan en el medicamento contra el Covid-19.

|Reuters

Djokovic es deportado de Australia por no vacunarse contra Covid-19

El número uno del tenis avivó el debate mundial sobre los derechos de las personas que optan por no vacunarse contra el Covid-19 después de que fue expulsado de Australia el domingo por la noche, lo que lo dejó fuera del Abierto de Australia y que además no podrá regresar al país en los próximos tres años.

Previo a ser deportado, Djokovic tuvo que enfrentar dos juicios en Australia para evitar la cancelación de su visa tras negarse a permanecer en 15 días de cuarentena e ingresar al país sin estar vacunado.

El gobierno de Australia informó que la cancelación de la visa de Djokovic y su posterior deportación se debió a que el tenista mostró “poca consideración” por las restricciones de Covid-19 de la nación.

Detalló que el serbio ignoró la prueba positiva de Covid-19, no utilizó el cubrebocas durante una sesión de fotos, acciones que “amenazaron” la salud pública al alentar a otros a ignorar las restricciones de salud en Australia.

