¿Tepito ya es pueblo mágico? Develan letras monumentales

Tepito, una de las colonias más icónicas no solo de la alcaldía Cuauhtémoc, sino de la Ciudad de México ya tiene letras que la reconocen como pueblo mágico.

La develación de las letras de Tepito la realizó la alcaldesa Sandra Cuevas, quien en compañía de vecinos y Eduardo Urbano Merino, el artista que decoró las letras monumentales.

En la #AlcaldíaCuauhtémoc reconocemos el valor histórico de #Tepito. ¡Ven a conocer las letras monumentales del barrio bravo en la #ColoniaMorelos! pic.twitter.com/FPC9WVfNBq — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) November 13, 2022

El objetivo, de acuerdo con el artista, es dar un reconocimiento al conocido barrio bravo de Tepito a través de las letras monumentales usadas en lugares denominados pueblos mágicos.

"Las letras ahora quedan ahí para honrar a la gente de ese fantástico y mágico barrio", explicó. Comerciantes y habitantes de Tepito invitaron a la gente a visitar el barrio bravo, lugar de donde han salido diversos deportistas como el boxeador Kid Azteca, el Santo o artistas como Adalberto Martínez, "Resortes".

De acuerdo con la alcaldía, el objetivo de las letras enormes de Tepito es destacar su cultura y los personajes originarios de la zona.

¿Qué es un pueblo mágico?

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, se le denomina pueblo mágico a aquel lugar que contiene símbolos, leyendas y poblados trascendentes en el país.

También se llama pueblo mágico al lugar que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones.

Hasta el 1 de diciembre de 2022, la Secretaría de Turismo contabilizó 132 pueblos mágicos.

Uno de los objetivos de llamar pueblo mágico a un lugar es aprovechar la singularidad para generar e innovar productos turísticos.

Aunque no se declaró a Tepito como pueblo mágico, el objetivo de las letras es reconocer a las personas que lo habitan y laboran, principalmente en el comercio.