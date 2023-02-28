Ciudad de México. Cuatro días después de que venció el plazo para el registro de aspirantes a consejeros del INE, el Tribunal Electoral notificó este lunes a la Cámara de Diputados su sentencia para que la próxima presidenta del INE sea una mujer.

Y ahora la dirección jurídica de San Lázaro presentará este martes a los diputados la ruta legal que habría de seguir la Cámara de Diputados.

Morena en San Lázaro calificó la notificación de falta de seriedad y extemporánea, además de estiman que podría quedar sin efecto ya que el plazo de registro venció el 23 de febrero y se corre el riesgo de violar derechos a quienes se inscribieron para contender como consejeros del INE.

El diputado Leonel Godoy califica la notificación de extemporánea

Así lo explicó Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados,: "el tribunal tiene tiempo groseramente violando la soberanía de esta Cámara de Diputados, pero ahora ocurrió algo que va más allá que es una notificación extemporánea y enredaría también el proceso porque estos varones que tienen derechos adquiridos también podrían recurrir a esta resolución del Tribunal acatada, en su caso si así ocurriera por la cámara de diputados, se haría una madeja jurídica que a nadie conviene por eso esperemos que el día de mañana prive este criterio de que fuimos notificados extemporáneamente”.

Por lo pronto, en la sesión de este martes se informará al pleno de los diputados que se recibió la sentencia del TEPJF.

Ordena TEPJF ordena a diputados que aspirantes a presidir el INE sean mujeres

El miércoles 22 de febrero, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Cámara de Diputados que la quinteta de quienes aspiran a presidir el INE sea integrada solo por mujeres para cumplir con el principio de paridad y alternancia dentro del órgano electoral.

Esto resolución fue un día antes de que venciera el plazo para el registro de candidatos.

Pero fue hasta este lunes, 4 días después de que se cerró la inscripción, que la Cámara recibió la notificación de la sentencia.

