México se congela: tormenta invernal y frente frío 30 traerán nieve, lluvias y heladas extremas
¡Pleno invierno! México vuelve a quedar bajo los cero grados con la llegada de la tercera tormenta invernal y el frente frío 30; así el clima este viernes.
¡Aguas! México vuelve a entrar en modo congelador este viernes 23 de enero y todo lo que resta del fin de semana. Con una nueva tormenta invernal y el frente frío número 30 , se espera un clima bastante frío, con caída de granizo y lluvias intensas.
La tercera tormenta invernal de la temporada ingresará por el noroeste del país y, en combinación con un río atmosférico, corrientes en chorro y una masa de aire ártico, el frío impactará tanto al norte como al centro y sureste de México.
Ingresa tormenta invernal a México: estados afectados
Estados del noroeste y norte sentirán el golpe más fuerte, con heladas severas y caída de nieve:
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.
El ambiente frío a muy frío persistirá durante las mañanas y noches, acompañado de bancos de niebla que reducirán la visibilidad.
⚠️¡Mantente alerta! Te compartimos los detalles sobre las #CondicionesMeteorológicasAdversas que generará la tercera tormenta invernal de la temporada, así como el #FrenteFrío 30 en #México durante los próximos días.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 23, 2026
Toda la información, en el video.⤵️ pic.twitter.com/AYDRawVDgw
¿En dónde se esperan lluvias?
Si pensabas que el frío venía solo, piénsalo dos veces. Las
lluvias fuertes
y muy fuertes estarán presentes en varias regiones:
- Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango: lluvias intensas
- Baja California y Coahuila: chubascos
- Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo: lluvias ligeras
- Centro y sureste del país, incluyendo Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas: lluvias aisladas
Efectos del frente frío 30 en México
El frente frío 30, reforzado por una masa de aire ártico, provocará vientos intensos con rachas de hasta 70 km/h, especialmente en el norte del país. En Coahuila, incluso existe la posibilidad de torbellinos o tornados, un fenómeno poco común pero altamente peligroso.
Además, las autoridades advierten sobre:
- Caída de árboles y anuncios
- Aumento en niveles de ríos y arroyos
- Congelamiento de la carpeta asfáltica
- Riesgos en carreteras por niebla densa
Clima en CDMX y Edomex
¡Se activó la Alerta Amarilla ! En la Ciudad de México, el frío no dará tregua y se sentirá con más fuerza durante las primeras horas del día. Para este viernes se pronostica un amanecer con ambiente frío a fresco, presencia de bancos de niebla y cielo parcialmente nublado en gran parte del Valle de México.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 7 y 9 grados, mientras que en zonas altas de la capital y municipios del Estado de México no se descartan heladas matutinas.
Se prevé rachas de viento de hasta 40 km/h, lo que podría incrementar la sensación térmica de frío, especialmente por la noche.
En la imagen te informamos la actualización del #Pronóstico para el resto del día y el fin de semana en la #CDMX pic.twitter.com/1fvmRastcs— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 22, 2026