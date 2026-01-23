México se congela: tormenta invernal y frente frío 30 traerán nieve, lluvias y heladas extremas

¡Aguas! México vuelve a entrar en modo congelador este viernes 23 de enero y todo lo que resta del fin de semana. Con una nueva tormenta invernal y el frente frío número 30 , se espera un clima bastante frío, con caída de granizo y lluvias intensas.

La tercera tormenta invernal de la temporada ingresará por el noroeste del país y, en combinación con un río atmosférico, corrientes en chorro y una masa de aire ártico, el frío impactará tanto al norte como al centro y sureste de México.

Ingresa tormenta invernal a México: estados afectados

Estados del noroeste y norte sentirán el golpe más fuerte, con heladas severas y caída de nieve:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: z onas serranas de Chihuahua y Durango.

onas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

El ambiente frío a muy frío persistirá durante las mañanas y noches, acompañado de bancos de niebla que reducirán la visibilidad.

¿En dónde se esperan lluvias?

Si pensabas que el frío venía solo, piénsalo dos veces. Las lluvias fuertes y muy fuertes estarán presentes en varias regiones:



Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango: lluvias intensas

Baja California y Coahuila: chubascos

Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo: lluvias ligeras

Centro y sureste del país, incluyendo Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas: lluvias aisladas

Efectos del frente frío 30 en México

El frente frío 30, reforzado por una masa de aire ártico, provocará vientos intensos con rachas de hasta 70 km/h, especialmente en el norte del país. En Coahuila, incluso existe la posibilidad de torbellinos o tornados, un fenómeno poco común pero altamente peligroso.

Además, las autoridades advierten sobre:



Caída de árboles y anuncios

Aumento en niveles de ríos y arroyos

Congelamiento de la carpeta asfáltica

Riesgos en carreteras por niebla densa

Clima en CDMX y Edomex

¡Se activó la Alerta Amarilla ! En la Ciudad de México, el frío no dará tregua y se sentirá con más fuerza durante las primeras horas del día. Para este viernes se pronostica un amanecer con ambiente frío a fresco, presencia de bancos de niebla y cielo parcialmente nublado en gran parte del Valle de México.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 7 y 9 grados, mientras que en zonas altas de la capital y municipios del Estado de México no se descartan heladas matutinas.

Se prevé rachas de viento de hasta 40 km/h, lo que podría incrementar la sensación térmica de frío, especialmente por la noche.