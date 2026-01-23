¿Por qué hay tormenta invernal? Intensos fríos se esperan en la CDMX

Este fin de semana, la Ciudad de México ( CDMX ) enfrentará un marcado descenso de temperatura debido a la presencia de una tormenta invernal que reforzará las condiciones de frío en la capital.

Duerme con doble cobija y calcetines, el fenómeno traerá mañanas y noches más heladas de lo habitual, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones, conoce las alcaldías que se verán más afectadas.

¿Por qué hay una tormenta invernal?

Una nueva combinación de fenómenos del clima encenderá las alertas en gran parte del país. Para el día de mañana, se espera que un sistema de baja presión llegue a Baja California y se junte con el frente frío 30, además de fuertes corrientes de aire y humedad.

Esta interacción dará origen a la tercera tormenta invernal de la temporada , un fenómeno que traerá condiciones adversas en varias regiones.

🧊⚠️¡Mantente atento a las #CondicionesMeteorológicasAdversas!



En los próximos días, se prevé la caída de #Nieve, #Aguanieve y #LluviaEngelante en diversos estados de la república.



Revisa los detalles en las imágenes. ⤵️ pic.twitter.com/bVjMKFSpGk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 23, 2026

De acuerdo con el pronóstico, este sistema provocará un marcado descenso en las temperaturas, especialmente en el noroeste y norte de la República Mexicana, donde el ambiente frío se intensificará en las próximas horas.

La tormenta invernal también favorecerá la presencia de lluvias de fuertes a muy fuertes en varias regiones del país, resultado de la combinación del frente frío con el aporte de humedad del río atmosférico y el impulso de las corrientes en chorro.

Estos efectos podrían presentarse de manera significativa conforme el sistema avance e interactúe en el territorio nacional.

Alcaldías afectadas por el frente frío 30

El frío más intenso se espera principalmente en las zonas altas de la Ciudad de México, donde las temperaturas suelen descender con mayor fuerza. Las alcaldías más afectadas serían:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Milpa Alta

Magdalena Contreras

Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 23/01/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/ls0s3ZBKIB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 22, 2026

Además, las autoridades activaron la alerta por vientos fuertes en varias alcaldías de la Ciudad de México, debido a rachas que podrían alcanzar entre 50 y 59 km/h. Las demarcaciones en alerta son:

