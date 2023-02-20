Rehabilitación de Terminal 2 del AICM tiene avance del 27%

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, habló acerca de la rehabilitación de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM), sobre del que detalló, el avance van al 27%.

Cabe destacar que la jefa de Gobierno habló acerca del avance de la terminal 2 del AICM durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de este lunes 20 de febrero.

Explicó que las obras que se harán durante 2023 y 2024 son la subestación cárcamo 5, además de la plataforma de emergencia, el mantenimiento de pistas, rodajes, plataforma oriente, reforzamiento estructural de la terminal 2 del AICM y la construcción de una bahía de salida.

"La terminal no se suspende, sigue funcionando y se está trabajando en el subsuelo", puntualizó durante la conferencia mañanera de este lunes. Asimismo, detalló que se prevé terminar el trabajo de rehabilitación de la terminal 2 del AICM en junio del presente año.

Sheinbaum recordó que los trabajos de rehabilitación de la terminal 2 tienen una inversión total de 475 millones de pesos y se tiene un avance real del 27% por lo que se espera que en junio de 2023 se terminen.

#EnLaMañanera | La rehabilitación de la terminal dos del #AICM lleva un avance del 27 por ciento y se prevé que en junio se completen las obras, así lo informó la jefa de gobierno capitalino, @Claudiashein pic.twitter.com/Tb5cuX49fN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2023

Inauguración de vía principal para llegar al AIFA

Durante la conferencia matutina de López Obrador, Jorge Nuño, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), habló acerca del recién camino inaugurado para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Cabe recordar que una de las principales señalizaciones sobre el AIFA es que por su ubicación, en Santa Lucía, entre los municipios de Tecamac y Zumpango en el Estado de México, su acceso sería complicado en comparación con el AICM.

La vialidad principal del AIFA que conecta la zona "Puente de Fierro" en Ecatepec, fue inaugurada la tarde del jueves 16 de febrero. Se trata de una longitud de 14 kilómetros; se detalló que en 9 minutos se podrá llegar al aeropuerto.