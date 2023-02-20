¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 20 de febrero

En la mañanera de AMLO se abordaron los precios de los combustibles, el avance del Tren Interurbano, el Tren Maya; este es el resumen de hoy lunes 20 de febrero de 2023.

En vivo de la conferencia de López Obrador se presentaron los gobernadores de Hidalgo, del Estado de México, Quintana Roo, además de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de otros funcionarios federales.

Precios de los combusibles el 20 de febrero de 2022

Ricardo Sheffield, tiular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó en la mañaner de AMLO los precios de los combustibles al corte del 16 de febrero. Además dio a conocer el incentivo fiscal que tendrán los combustibles esta semana.

Regular: 22.10 pesos

Premium: 24.23 pesos

Diésel: 23.62 pesos

Nuevos caminos para llegar al AIFA

Jorge Nuño, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reportó en vivo en la mañanera de AMLO el recién camino inaugurado para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Destacó que los caminos rehabilitados y construidos en la zona metropolitana del Valle de México para llegar al AIFA ahorran de entre 45% y 68% de tiempo.

Al respecto, el gobernador del Estado de México (Edomex), Alfredo Del Mazo, dio a conocer en la mañanera de AMLO los compromisos de conectividad de la entidad con el AIFA, que son el distribuidor de accedo principal, la ampliación del Mexibús, Macrolibramiento Mexiquense y la Autopista Toluca-Naucalpan.

Rehabilitación terminal 2 del AICM va al 27%

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló los avances que tienen las obras de rehabilitación de la terminal 2 del Aeropierto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Explicó que las obras que se harán durante 2023 y 2024 son la subestación cárcamo 5, además de la plataforma de emergencia, el mantenimiento de pistas, rodajes, plataforma oriente, reforzamiento estructural de la terminal 2 y la consturcción de una bahía de salida.

Sheinbaum recordó que los trabajos de rehabilitación tienen un inversión total de 475 millones de pesos y se tiene un avance real del 27% por lo que se espera que en junio de 2023 se terminen.

#EnLaMañanera | La rehabilitación de la terminal dos del #AICM lleva un avance del 27 por ciento y se prevé que en junio se completen las obras, así lo informó la jefa de gobierno capitalino, @Claudiashein pic.twitter.com/Tb5cuX49fN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2023

Avance del tramo 5 del Tren Maya

Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, informó en la mañanera de AMLO que en la construcción del tramo 5 norte, 6 y 7, además de 745 obras complementarias se han generado 12 mil empleos en obra local.

Además se ha hecho el mejoramiento de siete zonas arqueológicas en dichos tramos. También destacan el nuevo aeropuerto de Tulum, la rehabilitación del Aeroúerto de Chetumal y los hoteles Tren Maya en Tulum y Calakmul.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció en la mañanera de AMLO que se tendrá una agencia de Seguridad Alimentaria que apoyará a pequeños productores y buscará corregir las deficiencias de alimentación que hay en ese estado.

#EnLaMañanera | Anuncian que #QuintanaRoo tendrá una agencia de Seguridad Alimentaria que apoyará a pequeños productores y buscará corregir las deficiencias de alimentación que hay en ese estado. pic.twitter.com/u84uSHt7zu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2023

AMLO califica de innecesaria marcha del domingo

El presidente López Obrador consideró que no es necesaria la marcha agendada para el 26 de febrero para que ciudadanos se inconformen por la iniciativa conocida como el Plan B de la Reforma Electoral.

"Un pretexto, una excusa, lo que quieren es unirse se están agrupando todo el bloque conservador. Fue una ley que no toca el fondo, que era lo que buscábamos, que no se destinarán 25 mil millones de pesos a organizar a elecciones", expresó en vivo durante la mañanera de hoy.

AMLO critica permisos de construcción

El presidente López Obrador arremetió de nuevo a quienes otorgaron y pidieron permisos para edificar en los últimos años, causando sobrepoblación en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX).

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó los permisos para edificar que se han otorgado en los últimos años y han generado una sobrepoblación en algunas alcaldías. pic.twitter.com/4t1aoB3SRk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2023

AMLO arremete contra marcha del 26 de febrero

AMLO consideró que la marcha del próximo 26 de febrero es innecesaria, ya que el Plan B de la Reforma Electoral no es una reforma constitucional como se tenía planeada, sino apenas unos cambios para reducir el presupuesto que recibe el INE.

"Un pretexto, una excusa, lo que quieren es unirse, se están agrupando todo el bloque conservador, supuestamente porque se afecta el INE, cosa que es mentira, no se pudo llevar a cabo una reforma constitucional”, expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que no es necesaria la marcha agendada para el 26 de febrero para que ciudadanos se inconformen por ajustes a leyes secundarias que rigen comicios. pic.twitter.com/sE2UdBk2fo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2023

AMLO acusa poca difusión de las elecciones en Tamaulipas

En temas electorales, el presidente López Obrador expresó que las elecciones extraordinarias de Tamaulipas no tuvieron la difusión que se merecía, en donde se buscaba elegir al senador de esa entidad, tras la muerte del suplente de Américo Villarreal.

"No hubo violencia, una denuncia sobre un posible fraude electoral", dijo el Presidente sobre las elecciones en Tamaulipas, cuyo resultado pone al candidato de Morena al frente de la contienda.

#EnLaMañanera | José Ramón Gómez Leal, candidato de Morena y PT será senador de Tamaulipas, esto al obtener el 71.35% del total de votos con el 99% de las actas capturadas con el #PREP. Sobre este asunto el presidente @lopezobrador_ dijo que pocos se enteraron de esta elección pic.twitter.com/i2GIIrNS8I — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2023

AMLO considera que agrupación de oposición ayuda a la democracia

El Presidente consideró que el llamado de los líderes de la oposición son positivas a la construcción de la democracia en el país, ya que eso habla de la pluralidad de posturas en la política, aunque aseguró que de poco servirá pues en las próximas elecciones no podrán regresar.

“No van a poder, estoy absolutamente seguro, el pueblo no va a permitir que regresen los rateros, los que hicieron fraudes", aseveró en vivo durante la mañanera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ no vio con malos ojos la unión del PRI-PAN y PRD aunque más tarde ironizó sobre su forma de organizarse. pic.twitter.com/FqwOPq0g8E — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2023

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que la suma del PRI-PAN y PRD en elección para renovar Presidencia de México no tendrá potencia para ganar esos comicios pic.twitter.com/8qswdQRcLr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2023

AMLO dice que hablará con directivos de Tesla sobre su ubicación

Aunque el gobierno de Nuevo León asegura que la entidad está preparada para la llegada de Tesla, López Obrador aseguró que se busca hablar con los directivos de Tesla que su ubicación sea en donde haya agua, pues es uno de los padecimiento de la entidad del norte y aunque no quise decir qué ubicación sería la idónea, aseguró que el sureste cuenta con agua y se busca la descentralización del desarrollo.

"La propuesta es: vamos viendo qué dimensiones tiene la empresa, cuántos trabajadores, en qué sitios pueden tener más oportunidades para el abasto del agua, para servicios. Hay zonas en el norte del país en donde ya legalmente existe veda, es decir, ya no se puede otorgar permisos para extracción de agua ni superficial ni del subsuelo".

#EnLaMañanera | La Gigafábrica de #Tesla podría ubicarse cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el sureste de México, Michoacán o cualquier estado con abasto de agua, así lo explico el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/1G3ioUpY9c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 20 de febrero de 2023?

El Presidente abordó temas desde la planta de Tesla, la movilización de la oposición y la inauguración del nuevo camino que lleva hacia el AIFA, el cual fue criticado por sus adversarios al asegurar que no se encontraba abierto. Estas fueron las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 20 de febrero de 2023.