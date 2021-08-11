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Reportan terremoto magnitud 7.1 en Filipinas, alertan por tsunami

Un terremoto magnitud 7.1, preliminar, se registró la madrugada del jueves en Filipinas, por lo que se activó la alerta de tsunami local.

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Escrito por: Azteca Noticias

Un terremoto magnitud 7.1, preliminar, se registró la madrugada del jueves en Filipinas, a 66 kilómetros al sureste de Bobon y a una profundidad de 66 kilómetros, por lo que se activó la alerta de tsunami local.

El Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo señaló que el terremoto se sintió MUY fuerte en el municipio de Lupon y con menor intensidad en Cogon, sin que hasta el momento se reporten heridos o daños.

El terremoto de hoy se da a casi una semana del movimiento de magnitud 6.7 que sacudió a Filipinas, afectando a la provincia de Batangas y a la región metropolitana de la capital, Manila.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) indicó que se esperan daños y réplicas del terremoto.