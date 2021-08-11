Reportan terremoto magnitud 7.1 en Filipinas, alertan por tsunami

Un terremoto magnitud 7.1, preliminar, se registró la madrugada del jueves en Filipinas, a 66 kilómetros al sureste de Bobon y a una profundidad de 66 kilómetros, por lo que se activó la alerta de tsunami local.

Prelim M7.1 Earthquake Mindanao, Philippines Aug-11 17:46 UTC, updates https://t.co/6E9oZCIv7W — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) August 11, 2021

El Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo señaló que el terremoto se sintió MUY fuerte en el municipio de Lupon y con menor intensidad en Cogon, sin que hasta el momento se reporten heridos o daños.

#Earthquake magnitude 7.1 (USGS) located 63 km E of Pondaguitan, #Philippines.

•Moderate to strong intensity reported.

•Some damage is possible.

•Tsunami Threat: hazardous tsunami waves are possible for coasts located within 300 km of the earthquake epicenter. pic.twitter.com/bQ3vILVjm5 — SkyAlert USA (@SkyAlertUSA) August 11, 2021

El terremoto de hoy se da a casi una semana del movimiento de magnitud 6.7 que sacudió a Filipinas, afectando a la provincia de Batangas y a la región metropolitana de la capital, Manila.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) indicó que se esperan daños y réplicas del terremoto.