Reportan terremoto magnitud 7.1 en Filipinas, alertan por tsunami
Un terremoto magnitud 7.1, preliminar, se registró la madrugada del jueves en Filipinas, por lo que se activó la alerta de tsunami local.
Un terremoto magnitud 7.1, preliminar, se registró la madrugada del jueves en Filipinas, a 66 kilómetros al sureste de Bobon y a una profundidad de 66 kilómetros, por lo que se activó la alerta de tsunami local.
Prelim M7.1 Earthquake Mindanao, Philippines Aug-11 17:46 UTC, updates https://t.co/6E9oZCIv7W— USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) August 11, 2021
El Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo señaló que el terremoto se sintió MUY fuerte en el municipio de Lupon y con menor intensidad en Cogon, sin que hasta el momento se reporten heridos o daños.
#Earthquake magnitude 7.1 (USGS) located 63 km E of Pondaguitan, #Philippines.— SkyAlert USA (@SkyAlertUSA) August 11, 2021
•Moderate to strong intensity reported.
•Some damage is possible.
•Tsunami Threat: hazardous tsunami waves are possible for coasts located within 300 km of the earthquake epicenter. pic.twitter.com/bQ3vILVjm5
El terremoto de hoy se da a casi una semana del movimiento de magnitud 6.7 que sacudió a Filipinas, afectando a la provincia de Batangas y a la región metropolitana de la capital, Manila.
El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) indicó que se esperan daños y réplicas del terremoto.