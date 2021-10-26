Terroristas de Hezbolá se refugian en Venezuela: hackers

En una operación efectuada entre hackers y exfuncionarios de inteligencia del Estado de Venezuela, obtuvieron acceso a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, y se reveló que Terroristas de Hezbolá se refugian en la Nación Bolivariana.

Varios terroristas del grupo chií se refugiaron en Venezuela

Entre la información que "encontraron", se descubrió que integrantes de Hezbolá ingresaron a Venezuela como estudiantes de español y bajo la cobertura de "programas gubernamentales de estudios de idiomas".

Un miembro de la red de hackers señaló que ingresaron a través de la Isla de Margarita. Además, trascendió que los terroristas de Hezbolá, están involucrados en el tráfico de armas y drogas, así como en el lavado de dinero, además de que tienen vínculos directos con el Ministro de Petróleo de Venezuela.

Conforme a datos difundidos tras el hackeo efectuado por opositores al régimen del Presidente Nicolás Maduro, se reveló que los miembros operativos de Hezbolá viven libremente en Venezuela y bajo la protección del gobierno del presidente Maduro.

Entre los integrantes de Hezbolá en Venezuela, destaca que algunos de los agentes son supuestamente miembros de la familia Maklad, originarios de la aldea drusa de As-Suwayda en el suroeste de Siria.

Uno de ellos es Jalal Maklad, quien según el informe está "involucrado en el comercio de cocaína y el tráfico de minerales estratégicos y el financiamiento del terrorismo internacional", y se presume que actualmente vive en el estado venezolano Nueva Esparta.

Otro de los supuestos integrantes de Hezbolá que vive en Venezuela es Rabi Maklad, involucrado en el tráfico de mujeres y menores, además de lavado de dinero para financiar el terrorismo. A Maklad se le señala como "uno de los jefes del crimen organizado con vínculos comerciales en Colombia".

Hayyan al-Matthani, también apareció en la base de datos, y quien supuestamente ha estado involucrado en el comercio de armas y municiones con las Islas Vírgenes Británicas y las islas holandesas ubicadas en el Caribe.

Terroristas de Hezbolá tienen inmunidad en Venezuela

Conforme a personas que supuestamente conocen a varios integrantes de la familia, los "Maklad han vivido allí durante cuatro generaciones", sin embargo sus lazos con Hezbolá se forjaron recientemente. Un informante que colaboró en el operativo señala que los Maklad "tienen vínculos directos con el ministro de Petróleo. Están muy protegidos y no se bajan de la isla. Es su reino y tienen inmunidad".

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Desde hace años, expertos han denunciado la presencia de organizaciones terroristas internacionales en suelo venezolano. La Nación Bolivariana se convirtió en uno de los mayores aliados de Irán en Sudamérica.

En el año de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Tareck el-Aissami por lavado de dinero y por facilitar el tráfico de drogas y dos años más tarde, fue incluido en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Estrechos vínculos entre Caracas y Teherán

Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, anunció que los Irán y Venezuela firmarían muy pronto un acuerdo estratégico de 20 años.