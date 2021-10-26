Tenis de Michael Jordan vendidos en 1.4 millones de dólares

Un par de zapatos de Nike que utilizó la leyenda del baloncesto Michael Jordan durante su temporada de novato con los Chicago Bulls, fue vendido por 1.472 millones de dólares, un precio récord en una subasta efectuada en Las Vegas.

Tenis de Michael Jordan fueron adquiridas por el coleccionista, Nick Fiorella

Este par de tenis "modelo Nike Air Ships", fueron los primeros "zapatos conocidos" que Jordan utilizó como profesional, de hecho los usó durante su quinto juego de la NBA, ocurrido el 1 de noviembre del año de 1984, en una derrota (129-113) ante los Nuggets de Denver.

#AuctionUpdate The most valuable sneakers ever offered at auction—Michael Jordan's regular season game-worn Nike Air Ships from 1984—have just sold at $1,472,000 in our luxury sale in Las Vegas. #SothebysxMGM pic.twitter.com/OlxvZ1ETML — Sotheby's (@Sothebys) October 24, 2021

Primeros tenis de Michael Jordan que superan el millón de dólares en una subasta

Este par de tenis de Michael Jordan son los primeros que superan el millón de dólares en una subasta pública. El récord anterior de tenis deportivos fue establecido el año pasado, también se trató de unos tenis Jordan que se vendieron en 615 mil dólares. Los "Nike Air Jordan 1 High" fueron utilizados por la leyenda del baloncesto en el año de 1985.

Comunicado de Sotheby's:

"Los zapatos más valiosos nunca ofertados en subasta - los del modelo Nike Air Ships utilizados en partidos regulares de 1984- acaban de ser vendidos por 1,472,000 dólares, en nuestra venta de lujo de Las Vegas".

El peculiar calzado, en color blanco y rojo, fue utilizado por Michael Jordan, durante el quinto partido de su primera temporada en la NBA como jugador de los Chicago Bulls en el año de 1984, y además están firmados por él mismo.

Brahm Wachter, Sotheby's:

"Este resultado récord de los Jordan Nike Air Ships reafirma el lugar de Michael Jordan y la franquicia Air Jordan en la cumbre del mercado de zapatos".

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Michael Jordan se retiró definitivamente de las duelas en el año 2003, y es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del denominado "deporte ráfaga".

Sneaker and Basketball fans, this one's for you! 👟🏀 Introducing the Most Valuable Sneaker Ever Offered at Auction: Michael Jordan’s Earliest Known Regular Season Game-Worn Nikes - the Nike Air Ships.https://t.co/UzDdJeXegC — Sotheby's (@Sothebys) October 8, 2021

¿Por qué Michael Jordan es el mejor?

Michael Jordan ganó seis anillos de campeón con los Chicago Bulls, obtuvo 10 títulos por anotaciones, promedió por juego 30.1 puntos (la máxima cantidad en la historia), fue cinco veces el "MVP" de temporada regular y en seis ocasiones recibió el premio al Jugador Más Valioso de las Finales NBA.