¿Qué pasa con la herencia de una persona cuando no hay testamento?

Aunque septiembre es mes del testamento, la mayoría de las personas en México no cuentan con uno, según cifras del gobierno federal, por ello, es recurrente que al morir una persona sus familiares se pregunten qué pasa con la herencia si no existe este instrumento legal.

En México, según información, en 2017 había 4.6 millones de avisos de testamentos registrados en el país.

La campaña #SeptiembreMesdelTestamento busca desarrollar una cultura del testamento en México, la cual se traduce en mayor certidumbre para todas las familias mexicanas.

#HerédalesTranquilidad pic.twitter.com/b7SYUSW4Vz — Gobernación (@SEGOB_mx) September 19, 2022

Las entidades con más cultura testamentaria son la Ciudad de México, con 29%, seguida de Jalisco y el Estado de México (Edomex), con 29% y 11%, respectivamente.

La finalidad del testamento es que una persona establezca el destino que tendrán sus bienes y derechos después de su muerte para que se disponga en los términos que indica el testador.

El gobierno federal indica que un testamento se puede realizar desde los 16 años y no necesita una lista de los bienes que la persona tenga.

Realizar un testamento permite que los bienes lleguen a quien indique el testador y con ello se ahorran no solo conflictos familiares, sino también trámites y gastos innecesarios.

Las y los notarios son aliados importantes para la población. Acércate a ellas y ellos para hacer tu testamento, y demás actos jurídicos a los que se quiere dar certeza. #SeptiembreMesdelTestamento pic.twitter.com/3vEHkXJxBM — Gobernación (@SEGOB_mx) September 21, 2022

No hay testamento, ¿qué ocurre con los bienes?

Aunque cada estado de la República tiene sus propias leyes sobre lo que ocurre con los bienes de una persona sin testamento, el gobierno federal advierte que además de que los bienes de la persona se encuentran en riesgo, no realizar un testamento implica trámites largos y costosos.

Cuando no hay un testamento, se inicia un juicio sucesorio intestamentario en el que se cita a los herederos, se convoca a los posibles herederos y finalmente se hace una declaración de herederos.

En este juicio por lo general intervienen abogados y un juez de lo familiar, que es el que define a los legítimos herederos de acuerdo con la ley vigente y aplicable.

¿Quién tiene derecho a heredar cuando no hay testamento?

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), a falta de herederos, los que heredan son:

*Descendientes.

*Cónyuges o concubino(a).

*Ascendientes

*Parientes colaterales hasta el cuarto grado.

Septiembre, mes del testamento en México

Cada año, durante el mes de septiembre se realiza una campaña para promover el testamento en México, por ello se ofrecen beneficios como la reducción en el costo de este trámite que alcanza el 50%, además de asesoría jurídica gratis, entre otros.