En Texas, choque de camioneta con migrantes deja 11 muertos

El Departamento de la Policía de Texas confirmó que 11 migrantes murieron y varios resultaron con lesiones, luego de que la camioneta donde viajaban sufrió un choque cerca de la frontera con México.

Medios locales informaron que el choque se registró alrededor de las 16:00 horas de este miércoles en la autopista 281 en Encino, con dirección norte.

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Nathan Brandley, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, confirmó que son 11 las víctimas del choque de la camioneta y 12 más están lesionadas, quienes ya fueron trasladadas a hospitales en la zona de Valle del Río Grande.

De acuerdo con los reportes preliminares, el choque pudo ocurrir por exceso de velocidad de parte del conductor, quien presuntamente perdió el control en una curva de la carretera de Texas.

#BREAKING

Eleven dead, more than a dozen injured after overloaded van crashes on a remote south #Texas highway – #US officials#BreakingNews pic.twitter.com/6zBm9ZApJ6 — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) August 4, 2021

Eran migrantes quienes viajaban en camioneta

En la camioneta viajaban al menos 25 migrantes, la mayoría de ellos indocumentados, indicó el alguacil del condado de Brooks, Benny Martínez a medios de Texas.

Autoridades de Texas descartaron que la camioneta donde iban los migrantes estuviera en algún tipo de persecución previo al choque.

Debido a este accidente, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y con la asistencia de la Oficina del Sheriff del condado de Brooks indagarán las causas del accidente que le quitó la vida a 11 migrantes.

BREAKING: 11 people are dead & more than a dozen injured after an overloaded van crashed on a remote south Texas highway. Crash happened in Encino about an hour North of the Texas/Mexico border. The Brooks County Sheriff believes most of the passengers were undocumented migrants. — Amanda Salinas (@AmandaOnFOX7) August 4, 2021

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Hace unos días, el gobernador de Texas, Greg Aboot, firmó un decreto por el que se ordena detener cualquier vehículo con “sospechas razonables” de que transportaban migrantes, como una estrategia para detener el fenómeno de la migración.

El decreto de Texas se da luego de que el gobernador aseguró que el aumento de casos de Covid-19 se relaciona con el aumento de cruces ilegales por parte de migrantes.

Este no es el primer choque donde mueren migrantes, ya que en marzo una camioneta donde iban ocho personas se impactó durante una persecución policial cerca de Del Río, Texas.

En California, otro choque entre una camioneta y un camión dejaron a 15 migrantes muertos el pasado 2 de marzo.

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