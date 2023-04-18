TikTok podría ser prohibido en Montana si gobernador firma proyecto de ley

El gobernador de Montana, Greg Gianforte, está sopesando si firma un proyecto de ley aprobado por los legisladores estatales el viernes 14 de abril que prohibiría que la popular aplicación de video de formato corto TikTok opere en el estado. Esta es la última amenaza para la existencia de la aplicación de propiedad china en Estados Unidos.

El proyecto de ley, conocido como SB 419, prohibiría que las tiendas de aplicaciones móviles ofrezcan TikTok para descargar a los usuarios de Montana. La Cámara de Representantes de Montana votó 54-43 para aprobar la prohibición.

Las tiendas de aplicaciones como Apple y Google enfrentarían multas si violan la prohibición, en caso de que el proyecto SB 419 se convierta en ley.

Montana is banning TikTok completely.



The House overwhelmingly voted for a full ban on the Chinese owned app and Republican Governor Gianforte is expected to sign it into law, after he previously signed laws banning TikTok on all government devices.



The bill would fine… pic.twitter.com/cp7MKWbS8W — Oli London (@OliLondonTV) April 14, 2023

Prohibición de TikTok: violación a la Primera Enmienda

Jenna Levantoff, asesora principal de políticas de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que se opuso al proyecto de ley SB 419, dijo a Reuters que plantea preguntas sobre la Primera Enmienda que probablemente se resolverán en los tribunales, si Gianforte firma el proyecto de ley.

"Lo que están haciendo es cerrar una plataforma completa que unos 150 millones de estadounidenses utilizan para el discurso protegido constitucionalmente, para la organización política, para la recopilación de noticias, para la comunicación con sus seres queridos", dijo Levantoff.

"Vemos eso como una restricción previa, ¿verdad? Eso es cuando cierras el habla antes de que suceda. Al bloquear esta aplicación, estás evitando que esas personas en Montana realmente hablen en primer lugar en esta aplicación. Por lo tanto, creemos que los tribunales aplicarían el más alto nivel de escrutinio constitucional allí".

TikTok dijo en un comunicado: "Seguiremos luchando por los usuarios y creadores de TikTok en Montana, cuyos medios de vida y derechos de la Primera Enmienda se ven amenazados por esta atroz extralimitación del gobierno".

TikTok, propiedad de la empresa tecnológica china ByteDance, enfrenta crecientes llamados de algunos legisladores estadounidenses para prohibir la aplicación en todo el país debido a preocupaciones sobre la posible influencia del gobierno chino en la plataforma.

El mes pasado, un comité del Congreso interrogó al presidente ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, sobre si el gobierno chino podría acceder a los datos de los usuarios o influir en lo que los estadounidenses ven en la aplicación.