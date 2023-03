¿Los gringos cancelan TikTok?

Después de que en 2020, Donald Trump amenazará con sacar a la plataforma china de Estados Unidos (EU), como parte de su campaña electoral. La persecución continúa ahora encabezada por el mandato Biden-Harris, con el cobijo del Congreso gringo.

Pero… ¿Por qué quiere EU retirar a tiktok de sus ciudadanos?

Hasta el momento, países como Bélgica, Canadá, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda y EU tienen prohibido a sus funcionarios descargar Tiktok en sus dispositivos de trabajo, todo esto con el fin de prevenir cualquier acción de espionaje.

Y es que la prohibición no está basada en conspiranoicos, sino en las filtraciones de información que empleados de TikTok realizaron a usuarios, a tal grado que la empresa china tuvo que pronunciarse al respecto e informar del despido a esos colaboradores.

Data y algoritmo de TikTok: my precious

Pero no para ahí, puesto que si algo les preocupa a los gringos es la data y el algoritmo, y me refiero a toda la información que los usuarios gringos (y de todo el mundo) le otorgan a Tiktok a través de su uso: sus gustos, preferencias, apps, geolocalización, entre otros.

Mientras que el caso del algoritmo resulta temido, porque puede influenciar deliberadamente a los usuarios sobre un tema o conflicto, mediante el contenido que proporciona, además, según los gringos, proliferar la desinformación en la población mediante fake news en TikTok… pero seamos honestos: ¿Quién puede tomar como fuente seria a TikTok?

Pero el rechazo que EU siente por Tiktok, no parece deberse a lo anterior, sino a la falta de “consenso” o sea que la empresa china le ceda el control sobre la información de los usuarios estadounidenses, así como el control del algoritmo.

Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos Maquiavelo

¿Y qué pretende hacer EU con todo eso en su poder? ¿Guardarlo en una cajita y arrumbarlo? ¿En qué momento EU resultó tan paternalista de sus ciudadanos? ¿Y si tanto le preocupa que sean manipulados, por qué no hace algo en contra de la venta ilegal de armas? Sirve que salvaría la vida de miles de estadounidenses que pierden la vida famosos psico tiroteos.

Así que a Estados Unidos no le importa que Tiktok espié gringos o elija que quiere que vean, lo que en verdad le preocupa a EEUU es que no sean ellos quienes tengan la sartén por el mango. Como en el caso de Meta, por ejemplo.

Biden, los estadounidenses tiene derecho a Tik Tok

Ahora bien, los gringos, saben que así como el fentanilo es destructivo para la salud, también saben que Tiktok recaba toda la data posible del usuario y además elige qué presentarle y de todas maneras, el ciudadano en pleno uso de su libertad, decide mantener tiktok en su celular o consumir fentanilo 3 veces al día.

De modo que esta “preocupación” del gobierno no solo es ficticia, sino injerencista en las libertades individuales.

La basura blanca que no está en Tik Tok

No obstante, ese intento de censura norteamericano, sirve de pretexto para adentrarnos en White Trash, un libro de Nancy Icenberg que describe el lado “cutre” de la sociedad perfecta, mostrando la podredumbre que atraviesan no solo las clases bajas, sino los olvidados del Estado, aquellos que son incómodos de ver, pero no por eso dejan de sufrir, ni de existir.

El doble rostro de los Estados Unidos, mientras en el exterior se autoproclama como policía del mundo, en su interior esconde siglos de racismo y nulidad sobre la dignidad de quienes le incomodan.