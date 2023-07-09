Mueren 4 personas en EU por reto de TikTok para lanzarse de bote en movimiento

Debido a un reciente reto divulgado en TikTok, al menos cuatro personas han muerto en Estados Unidos (EU) durante los últimos seis meses, de acuerdo con autoridades del estado de Alabama.

La competencia a través de internet alega que las personas deben lanzarse o saltar de la parte trasera de botes o yates mientras estos están en movimiento a altas velocidades. Sin embargo, esta es una maniobra en la cual algunas personas pueden romperse el cuello y ahogarse, destacó el capitán Jim Denndis del Escuadrón de Rescate de Childersburg.

El integrante de los cuerpos de emergencia destacó a medios locales que este reto, compartido en diversos videos en la plataforma TikTok ha dejado un saldo de cuatro personas fallecidas.

¿En qué consiste el reto del "boat jumping" de TikTok?

“En los últimos seis meses hemos tenido cuatro personas ahogadas que eran fácilmente evitables. Estaban haciendo un reto de TikTok. Es donde subes a un bote que va a una alta velocidad, saltas de un lado del bote y no te zambulles, sino que saltas con los pies primero y simplemente te inclinas hacia el agua”, afirmó el capitán a la televisora local WBMA.

En la red social de videos cortos, la tendencia de este reto es llamada “boat jumping”, salto del bote en inglés, y diversas publicaciones muestran a varias personas saltando de embarcaciones en movimiento.

El funcionario agregó que los cuerpos de emergencia han atendido a personas que han intentado este reto viral durante los últimos dos años, pero los casos han aumentado desde el inicio de este 2023. Una víctima perdió la vida en febrero pasado, cuando un padre de familia lo intentó en el río Coosa, mientras su esposa y sus hijos vieron lo que sucedió. Incluso la mujer grabó la muerte de su marido, aseveró Dennis.

La alta velocidad de los botes o yates, combinado con la tensión superficial del agua cuando cae un cuerpo equivale a que una persona se impacte con una superficie de concreto. El capitán llamó a evitar realizar este tipo de competencias.

“Creo que la gente, si están siendo grabados, son más propensos a hacer algo estúpido porque quieren presumirlo a sus amigos en redes sociales. No lo hagan. No vale su vida”, sentenció Dennis.