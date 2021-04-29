Policía interrumpe orgía en Barcelona por no respetar sana distancia

En Barcelona, España, la policía desalojó una fiesta ilegal en una sex-shop donde había más de 60 personas que, presuntamente, participaban en una orgía, lo que va en contra de las restricciones sanitarias impuesta en el país, tal como usar cubrebocas y respetar la sana distancia.

De acuerdo con medios locales, la Guardia Urbana de Barcelona llegó hasta el distrito del Eixample donde se ubica la sex-shop, lugar en el que continuamente se organizan este tipo de prácticas, a pesar de la pandemia de Covid-19.

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Los elementos policiacos fueron alertados por los vecinos, quienes dijeron que en el interior del local había una cantidad de personas mayor a lo permitido.

En el interior del establecimiento había 65 personas y la mayoría mantenía relaciones sexuales, lo que viola las medidas impuestas en el país europeo para frenar los contagios de Covid-19, entre ellas, respetar la distancia de seguridad.

Orgía se anunció en la página web de la sex-shop

Por estos hechos, la Guardia Urbana interpuso nueve actas administrativas al local, llamado “Snow Dreams”, por permitir la orgía dentro del establecimiento a pesar del estado de alarma que hay en la región debido a la pandemia.

Asimismo, la policía levantó un acta administrativa por posesión de drogas de una persona que participaba en esa práctica sexual.

La sex-shop “Snow Dreams” dispone de de salas, cabinas y material para practicar sexo en grupo, detallaron algunos medios locales. Las orgías se anunciaban en su página web, para que las personas pudieran acudir en las fechas programadas.

El ayuntamiento de Barcelona estableció algunas restricciones y recomendaciones que estarán en vigor hasta el 3 de mayo, entre ellas, realizar reuniones sociales con máximo seis personas, gimnasios con un 50% de aforo, bares y restaurantes abiertos hasta las 17:00 horas y centros comerciales abiertos solo de lunes a sábado.

En España, desde el inicio de la pandemia, se contabilizan más de tres millones de casos y más de 77 mil muertes a causa de Covid-19.

Diumenge passat, gràcies a la col·laboració veïnal, vam desallotjar una festa il·legal en un Sex-Shop de l'Eixample on no es respectaven les mesures anti #covid19.

Balanç:

😷 61 denúncies d'infraccions #covid19

📝 9 denúncies administratives al local

📄 1 acta per drogues#gubEIX pic.twitter.com/6LDwi21PuF — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) April 28, 2021

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