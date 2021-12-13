Revista Time nombra a Elon Musk persona del año 2021

Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla y el hombre más rico del mundo, fue nombrado Persona del año 2021 por la revista Time, un año en el que su empresa de vehículos eléctricos se convirtió en el fabricante de automóviles más valioso del mundo y su compañía de cohetes alcanzó el borde del espacio con una tripulación totalmente civil.

“El hombre más rico del mundo no tiene casa y recientemente ha estado vendiendo su fortuna. Lanza satélites en órbita y aprovecha el Sol. Conduce un automóvil que creó que no usa gasolina y apenas necesita un conductor. Con un movimiento de su dedo, el mercado de valores se dispara o se desmaya”, dice la editorial de la revista Time.

El fundador de Tesla, Persona del año 2021

Elon Musk también es el fundador y CEO de SpaceX y dirige la empresa de chips cerebrales Neuralink y la de infraestructuras The Boring Company. El valor de mercado de Tesla se disparó a más de un billón de dólares este año, lo que la hace más valiosa que Ford Motor y General Motors juntas.

Tesla produce miles de automóviles al año y ha conseguido evitar los problemas de la cadena de suministro mejor que muchos de sus rivales, al tiempo que ha empujado a muchos consumidores jóvenes a pasarse a los automóviles eléctricos y a los fabricantes de vehículos tradicionales a centrarse en los eléctricos.

"Por crear soluciones a una crisis existencial, por encarnar las posibilidades y los peligros de la era de los titanes de la tecnología, por impulsar las transformaciones más audaces y disruptivas de la sociedad, Elon Musk es la Persona del Año 2021 de TIME", dijo el editor jefe de la revista, Edward Felsenthal.

"Incluso las aventuras espaciales de Elon Musk son una línea directa a la primera Persona del Año, Charles Lindbergh, a quien los editores seleccionaron en 1927 para conmemorar su histórico primer vuelo transatlántico en solitario sobre el Atlántico".

Desde su paso como presentador del programa Saturday Night Live hasta lanzar tuits sobre criptomonedas y memes que han provocado movimientos masivos en su valor, Elon Musk ha dominado los titulares y ha acumulado más de 66 millones de seguidores en Twitter.

Según la revista, la Persona del Año 2021 es nombrado a alguien "que afectó más a las noticias o a nuestras vidas, para bien o para mal".

Time también nombró a la cantante pop Olivia Rodrigo como "Artista del Año", a la gimnasta estadounidense Simone Biles como "Atleta del Año" y a los científicos que han trabajado en las vacunas como "Héroes del Año".