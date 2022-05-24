¿Cuáles son los tipos de hiyab que usan las mujeres?

Recientemente, el gobierno talibán ordenó a las mujeres cubrirse el rostro completo por lo que dejarán de usar los velos conocidos como hiyab, para cubrir su cuerpo completo con las llamados burkas, que son otro tipo de velos que utilizan las mujeres.

Cabe resaltar que la mayoría de las mujeres utilizan el hiyab por decisión propia, ya que es parte de su religión, o por las costumbres y tradiciones de la zona en la que viven.

Así que contrario a lo que se cree, las mujeres, especialmente las musulmanas, no son obligadas a portar el hiyab o a cubrir con velos su cabeza.

Ya que, de acuerdo con la organización Andalucia Acoge, para las mujeres musulmanas, el hiyab es un concepto relacionado a tener un código de vestimenta y comportamiento de humildad y de recato.

¿Qué es el hiyab?

El hiyab es un velo que las mujeres musulmanas utilizan para cubrir su cabello y a veces su cuello, pero deja al descubierto su cara, sin impedir la comunicación.

El tamaño, color y forma de colocarlo depende completamente de las costumbres de cada comunidad o religión.

¿Cuáles son los tipos de hiyab?

Además del hiyab, existen otros tipos de velos de uso más locales y minoritarios entre las mujeres musulmanas. Incluso hay algunos velos que no están relacionados con el Corán o el Islám y más bien se tratan de tradiciones ligadas a ciertas culturas o tradiciones.

Hiyab

Es un velo que las mujeres musulmanas utilizan para cubrir su cabello y a veces su cuello, pero deja al descubierto su cara, sin impedir la comunicación.

Al-mira

Cubre la cabeza y el cuello de las mujeres. Consta de dos partes, una cilíndrica que se ajusta al rostro y un pañuelo que cubre el cuello.

Shayla

Es un velo que cubre la cabeza, se enrolla en el cuello y se engancha a la altura de los hombros, dejando al descubierto la cara.

Chador

Es una túnica que cubre de la cabeza a los pies, dejando la cara al descubierto. La usan principalmente las mujeres en Irán. Regularmente es de color negro, no obstante, también pueden utilizar otros colores para estar en casa o ir a la mezquita.

Burka

Es una túnica mayormente azul o negra, que cubre el cuerpo y rostro completo de las mujeres y solo deja libre una rejilla a la altura de los ojos, la burka se utiliza principalmente en Afganistán.

Niqab

Es un velo que a diferencia del hiyab cubre la cara completa de las mujeres dejando solo al descubierto sus ojos, pero no abarca el cuerpo. Pero hay variaciones de su uso dependiendo del lugar: Argelia, Península Arábiga y Egipto.