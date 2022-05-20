Talibanes obligan a conductoras de televisión cubrirse la cara

Los talibanes ordenaron que todas las conductoras de televisión en Afganistán deberán cubrirse por completo la cara al momento de estar al aire, informó el canal local ToloNews.

De acuerdo con la cadena de televisión, la orden llegó por parte del gobierno talibán mediante un comunicado emitido por el Ministerio de la Virtud y el diputado talibán encargado de implementar las disposiciones del grupo y del Ministerio de Información y Cultura.

El canal externó que el comunicado describió el asunto como “final y no negociable”, además fue emitido a todos los medios de comunicación en Afganistán para que las conductoras de televisión hagan caso.

Durante el primer gobierno talibán de 1996 a 2001, impusieron restricciones a las mujeres obligándolas a usar el burka, prenda que cubre todo el cuerpo de las mujeres, en este nuevo periodo los talibanes relajaron un poco sus restricciones al principio.

Sin embargo, en las últimas semanas los talibanes comenzaron a adoptar una línea dura en contra de las mujeres, violando sus derechos humanos, como el no poder salir de la casa si no son acompañadas de un varón, la prohibición de asistir a la escuela y ahora cubrirse la cara en público.

|Reuters

Talibanes ordenan a las mujeres cubrirse la cara

A principios de mayo, los talibanes anunciaron que todas las mujeres debían cubrirse por completo la cara en público.

El decreto obliga a las mujeres a cubrirse el rostro en público, y si alguna decide no hacerlo, los talibanes tendrán el derecho de encarcelar o despedir de su trabajo a su padre, hermano o pariente varón más cercano.

El gobierno de los talibanes se enfrentó a intensas críticas por parte de países occidentales y de algunos eruditos y religiosos islamistas, quienes aseguraron que con sus decisiones limitan los derechos de las mujeres en Afganistán, tal como sucedió cuando cerraron las escuelas para niñas, a pesar de que prometieron que les permitirían estudiar.

