Nuevo tiroteo en centro comercial de Texas deja al menos un muerto

Un nuevo tiroteo sacudió a la comunidad estadounidense este miércoles, pues durante la tarde el centro comercial Cielo Vista ubicado El Paso, Texas, fue testigo de una balacera, la cual dejó como saldo al menos una persona fallecida y otras tres con heridas de consideración.

Los motivos que originaron el tiroteo aún no fueron dados a conocer; sin embargo, Fuerza Informativa Azteca acudió a la zona de los hechos y hay dos detenidos por el suceso, uno de ellos el presunto autor del atentado, aunque aún no es confirmado por fuentes oficiales, quien fue remitido con las autoridades correspondientes tras ser arrestado en el estacionamiento de la plaza.

A través de redes sociales se difundieron imágenes del momento de pánico que generó al interior y fuera del centro comercial, pues se puede escuchar cómo se llevan a cabo los disparos y se ve a la gente corriendo por sus vidas. De igual forma documentaron el momento en que el supuesto agresor fue esposado por elementos del Departamento de Policía de El Paso.

Un muerto y tres heridos dejó un #tiroteo en el centro comercial Cielo Vista en #ElPaso, #Texas



Un sospechoso se encuentra bajo custodia.#ElTiroteoDelDía pic.twitter.com/mZPoRTJaK1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 16, 2023

El tiroteo se dio dentro de la zona de comida del centro comercial y también provocó la presencia de elementos de la Policía Estatal, de la Patrulla Fronteriza, Aduanas, Investigadores del Sheriff y del FBI, quienes acordonaron un perímetro amplio, pues el tiroteo ocurrió muy cerca de un supermercado donde en 2019 un tirador asesinó a 23 personas, 10 de ellos mexicanos.

"Tenemos una persona detenida. Creemos que podría haber una más de interés. Es por eso que en este momento se está haciendo el registro exhaustivo del centro comercial", expresó el sargento Roberto Gómez mientras se realizaba la inspección.

Por otro lado, las tres personas heridas esta tarde en la plaza fueron trasladadas al Hospital Universitario de El Paso, Texas, donde se confirmó que estaban en estado crítico.

¿Cuántos tiroteos van en Estados Unidos durante 2023?

Con este nuevo atentado ocurrido en Texas, suman al menos 70 tiroteos masivos en lo que va de 2023, el cual hace referencia a un mínimo de cuatro o más personas afectadas por impactos de bala, de acuerdo con el Gun Violence Archive.

Apenas el 8 de febrero de este año, Patrick Crusius, se declaró culpable de los 90 cargos federales tras disparar al interior de un Walmart en la ciudad de El Paso, Texas, muy cerca de donde ocurrió el tiroteo de este miércoles.

