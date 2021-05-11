Tiroteo en una escuela de Kazán, Rusia, deja 8 muertos

En Kazán, Rusia, ocho personas, siete niños y una maestra, fueron asesinadas durante un tiroteo en una escuela, que además dejó 2 personas heridas, indicaron medios rusos.

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De acuerdo con los reportes, el ataque fue realizado por un ex alumno, de 19 años de edad, de la escuela 175, que murió en el tiroteo. El Ministerio de Sanidad de Tatarstán indicó que 21 personas, 18 niños y tres adultos, fueron trasladadas a hospitales. El reporte de salud de seis de los menores es delicado.

#ULTIMAHORA Tiroteo masivo reportado en una escuela en Kazán, Rusia. Informes de al menos 9 muertos. El video muestra a niños saltando por las ventanas. #Kazan #Russia #MassShooting #SchoolKazan pic.twitter.com/FKag3jGZgJ — AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) May 11, 2021

La portavoz del presidente de Tatarstán, Lilia Galímova, señaló que el autor del ataque "estuvo solo" y desmintió que hubiera dos sospechosos como habían informado varios medios rusos anteriormente.

En el momento del suceso había 714 niños en la escuela, creada en 2006, y unos 70 empleados, de ellos 52 profesores, según TASS.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el atacante se dirigía a la escuela, incluso parece que saluda.

Mash опубликовал видео, на котором вероятно видно казанского стрелка, который, не пряча оружие, направлялся №175 в школу сегодня утром



Видео: Mash Iptash / Telegram pic.twitter.com/ZO1FWKvmDo — Дождь (@tvrain) May 11, 2021

Putin pide revisar normativa de armas para evitar tiroteos

El presidente Vladimir Putin presentó sus condolencias a los familiares de las víctimas del tiroteo y ordenó revisar la normativa de permisos de tenencia de armas.

Putin instruyó al comandante de la Guardia Nacional, Víctor Zólotov, "elaborar con urgencia una nueva normativa sobre los tipos de armas que se pueden vender a la población", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Explicó que esta tarea fue asignada "tomando en consideración el tipo de arma de fuego que utilizó la persona que disparó (en la escuela de Kazán)".

Sucede que a veces se registran como armas de caza armas que en algunos países se emplean como de asalto

Agregó que la tragedia de Kazán, en la que según los últimos datos murieron ocho personas, siete alumnos y una profesora, es un motivo para "analizar cuán eficaces son las medidas (de seguridad) que se adoptaron con anterioridad".

Beslán, la peor masacre registrada en una escuela en Rusia

El 1 de septiembre de 2004 un grupo de 30 terroristas, la mayoría chechenos, armados y con explosivos adosados a su cuerpo, irrumpieron en una escuela de Beslán, en Osetia del Norte. Tenían dos exigencias: la liberación de una treintena de compañeros encarcelados meses atrás y la salida de las tropas rusas de Chechenia. El saldo fue de 334 muertos (186 de ellos niños) y más de 700 heridos.

