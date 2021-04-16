Tiroteo en un almacén de FedEx deja 8 muertos en Indianápolis

Un tiroteo en un almacén de la empresa de servicios postales FedEx, ubicado cerca del aeropuerto de Indianápolis, Estados Unidos, dejó al menos ocho muertos y varios heridos, indicaron autoridades estatales esta madrugada.

Genae Cook, portavoz de la policía de Indianápolis, indicó que el ataque ocurrió poco después de las 23 horas del jueves en un almacén de la empresa FedEx cercano al aeropuerto en el que trabajan 4 mil 500 personas. Los policías encontraron víctimas en el interior y exterior del almacén.

El atacante, que se cree actuaba solo, se suicidó. Las autoridades informaron que no había más amenazas para la seguridad pública.



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“La seguridad es nuestra principal prioridad y nuestros pensamientos están con todos los afectados. Trabajamos para recopilar información y estamos cooperando con las autoridades en su investigación”, indicó la empresa de mensajería.

"Cuando llegaron los agentes, se encontraron en una situación de tiroteo activo", indicó Cook.

"Después de un registro preliminar del terreno, por dentro y por fuera, localizamos a ocho personas en el lugar con lesiones que coincidían con heridas de bala. Los ocho fueron declarados muertos en el lugar".

Las autoridades han convocado a todos los familiares que no sepan nada de sus seres queridos a un hotel cercano, donde están recibiendo asistencia.

Tiroteos se disparan en las últimas semanas

En las últimas semanas ha habido un repunte de tiroteos en Estados Unidos. El último se registró el 22 de marzo en un supermercado de Colorado, que se saldó con 10 muertos.

Una semana antes, el 16 de marzo, un hombre mató a ocho personas en diversos ataques a locales asiáticos de masajes en Atlanta (Georgia).