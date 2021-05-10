Hombre mata a 6 personas en un tiroteo en una fiesta de cumpleaños

En Colorado Springs, Estados Unidos, la madrugada del domingo se registró un tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó un saldo de seis muertos, incluida la novia del atacante, quien se suicidó después de la irrupción, informaron autoridades policiacas.

"El sospechoso, novio de una de las víctimas, condujo hasta la residencia, entró y comenzó a dispararle a la gente en la fiesta antes de quitarse la vida", dijo un comunicado emitido por el Departamento de Policía de Colorado Springs.

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La policía llegó y encontró a seis personas muertas más una séptima estaba gravemente herida y murió luego de ser llevada a un hospital, según el comunicado.

Los niños que estaban en la fiesta no resultaron heridos y están bajo la custodia de otros familiares, indicó la Policía de Colorado Springs.

"Amigos, familiares y niños estaban reunidos dentro del remolque para celebrar cuando ocurrió el tiroteo", según el comunicado. El motivo del ataque aún se desconoce.

La masacre, a unos 110 kilómetros al sur de Denver, es la última en un resurgimiento de tiroteos en Estados Unidos después de que tales incidentes parecían haber retrocedido durante el apogeo de las restricciones por la pandemia del coronavirus.

Los recientes tiroteos han revivido el debate sobre el control de armas, y el presidente demócrata Joe Biden los calificó de "vergüenza nacional" y pidió al Congreso una nueva legislación.

Pero enfrenta una batalla cuesta arriba frente a la oposición de los defensores de los derechos de armas, incluidos republicanos y algunos demócratas que citan la protección de la Constitución sobre los derechos de propiedad de armas.

La policía dijo que retuvo la divulgación de detalles del tiroteo durante varias horas "para notificar de manera adecuada y respetuosa a los familiares de los fallecidos y garantizar que se brindara apoyo".

Tiroteo en el Aeropuerto Internacional de Vancouver deja un muerto

Un tiroteo en la terminal principal del Aeropuerto Internacional de Vancouver, Canadá, dejó al menos una persona muerta y dos heridos más.

De acuerdo con medios canadienses, el tiroteo ocurrió alrededor de las 3 de la tarde afuera de la terminal doméstica. Se vio a dos oficiales corriendo por el puente elevado que une el estacionamiento cubierto del aeropuerto con la terminal nacional.

El sospechoso, quien al parecer era acompañado por otras personas, escapó en un Honda Pilot, en medio de un enfrentamiento con la policía.

Se cree que un vehículo encontrado más tarde en llamas en el vecindario de Royal Heights de Surrey está relacionado con el asesinato.

