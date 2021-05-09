VIDEO: Se registran 2 tiroteos en EU con una hora de diferencia

Este sábado por la tarde se registraron dos tiroteos en Estados Unidos, uno en el centro comercial Aventura Mall en Florida y el otro en Times Square, Nueva York.

El primero de ellos ocurrió en Aventura Mall cerca de las cuatro de la tarde de este sábado; mientras que con una hora de diferencia, el de Nueva York se suscitó a las 17:00 horas, aproximadamente.

Según informaron medios internacionales, el tiroteo en Aventura Mall, en Florida, se produjo luego de que dos sujetos de diferentes bandos comenzaran a discutir. En seguida, sacaron armas de fuego e iniciaron una serie de disparos que provocaron la huída de familias, comensales y compradores.

Según Michael Bentonilla, vocero de la policía del Aventura Mall, hasta el momento hay tres personas heridas y varios sospechosos detenidos, quienes serán interrogados por detectives a fin de esclarecer los hechos.

En vísperas del Día de las Madres, el centro comercial de Florida se encontraba lleno, por lo que en redes sociales circulan varios videos donde se observa a decenas de personas corriendo y escondiéndose en las tiendas departamentales.

#ULTIMAHORA se reporta un fuerte tiroteo en el popular centro comercial Aventura Mall en el sur de la Florida, donde un hombre armado abrió fuego en el establecimiento. La policía señala que el hecho sigue en curso. pic.twitter.com/5lpWwBwfBd — Jeremy Falcón Flores (@jeremyfalconf) May 8, 2021

De acuerdo con usuarios de redes sociales, los hombres que comenzaron a discutir se encontraban frente a la tienda Hugo Boss.

Momento del Tiroteo en Aventura Mall desde una cámara de Seguridad. Material exclusivo pic.twitter.com/2ENDPRb0Ui — Ronen (@ronensuarc) May 9, 2021

Tiroteo en Times Square, Nueva York

Asimismo, este sábado, cerca de las 17:00 horas se registró otro tiroteo en el cruce de 7th Avenue y 44th Street, mismo que dejó tres víctimas que fueron trasladadas a un hospital de Manhattan, aunque se informó que sus vidas no corren peligro.

Las tres personas heridas son dos mujeres y un niño de cuatro años, quienes se paseaban por la tarde en Times Square. Se desconoce si las mujeres se conocían entre sí.

Hasta el momento, no hay detenidos y no han dado con la identidad de los responsables. Sin embargo, autoridades estadounidenses aseguran que ya se está investigando lo sucedido.

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