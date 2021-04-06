Policía reporta víctimas tras tiroteo en Frederick, Maryland

De acuerdo con la policía local de Frederick, Maryland, Estados Unidos, informó sobre un tiroteo que ha dejado al menos dos víctimas esta mañana.

La policía detalló que el tirador fue neutralizado, pero por ahora se desconoce el estado de las víctimas y la cantidad de sospechosos del ataque.

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Varios medios locales dieron a conocer que la radio policial reportaron ataques en varios lugares de la ciudad de Frederick, así como el despliegue de una fuerza de la Policía especial en los escenarios.

BREAKING NEWS: Active shooter taken down at Ft. Detrick in Frederick;

Two people were shot at this location and were transported with life-threatening injuries. The suspected shooter made their way to the gates of Ft. Detrick where they were taken down. pic.twitter.com/oVoM1Z0gOL — Everything DC MD & VA (@TheDMVDailyy) April 6, 2021

El tiroteo tuvo lugar al noreste de la ciudad, a unos 6,4 kilómetros al este de Fort Detrick, en una instalación del ejército estadounidense, reveló la policía.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Frederick, se dieron a conocer "numerosas víctimas" del ataque, pero la Policía local más tarde precisó que hay dos víctimas y un sospechoso, que ha sido reducido.

ACTIVE SHOOTER TAKEN DOWN AT FT. DETRICK IN FREDERICK: Aerial images from SKYFOX on the scene in Frederick, Md. where an active shooter has been taken down at Ft. Detrick. DETAILS: https://t.co/fK3sYHA55h pic.twitter.com/fOvKFSg1rX — FOX 5 DC (@fox5dc) April 6, 2021

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Las autoridades ordenaron el cierre de la base militar de Fort Detrick y las escuelas circundantes, según medios locales.

Además, pidieron a la población alejarse de la zona Progress Drive y Opposumtown Pike.

