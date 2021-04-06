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Policía reporta víctimas tras tiroteo en Frederick, Maryland

Un ataque con arma de fuego ha dejado al menos dos víctimas esta mañana en la ciudad de Frederick, en el estado de Maryland.

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|Crédito: Twitter/ @TheDMVDailyy

Escrito por: Azteca Noticias

De acuerdo con la policía local de Frederick, Maryland, Estados Unidos, informó sobre un tiroteo que ha dejado al menos dos víctimas esta mañana.

La policía detalló que el tirador fue neutralizado, pero por ahora se desconoce el estado de las víctimas y la cantidad de sospechosos del ataque.

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Varios medios locales dieron a conocer que la radio policial reportaron ataques en varios lugares de la ciudad de Frederick, así como el despliegue de una fuerza de la Policía especial en los escenarios.

El tiroteo tuvo lugar al noreste de la ciudad, a unos 6,4 kilómetros al este de Fort Detrick, en una instalación del ejército estadounidense, reveló la policía.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Frederick, se dieron a conocer "numerosas víctimas" del ataque, pero la Policía local más tarde precisó que hay dos víctimas y un sospechoso, que ha sido reducido.

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Las autoridades ordenaron el cierre de la base militar de Fort Detrick y las escuelas circundantes, según medios locales.

Además, pidieron a la población alejarse de la zona Progress Drive y Opposumtown Pike.