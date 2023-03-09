VIDEO: Tiroteo en iglesia de Alemania deja al menos 7 muertos

Al menos siete muertos y varios heridos dejó un tiroteo registrado dentro de una iglesia en la ciudad de Hamburgo, al norte de Alemania.

"Varias personas resultaron gravemente heridas, algunas incluso mortales. Estamos en el lugar con un gran contingente de fuerzas", informó la policía de Hamburgo en Twitter.

🔴 #AHORA | Se elevan a 7 los muertos por el tiroteo en una iglesia de Hamburgo, Alemania. Se teme que el numero de fallecidos aumente por las decenas de personas heridas de bala.pic.twitter.com/pEYlcNukfH — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 9, 2023

De acuerdo con las autoridades, el atacante ingresó al recinto religioso y abrió fuego contra las personas que se encontraban ahí. El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas (tiempo local). Los servicios de emergencias llegaron al lugar para atender a las personas que estaban heridas.

En las imágenes que circulan en redes sociales y canales alemanes, se mostraron docenas de coches de policía y camiones de bomberos bloqueando las calles mientras sonaban las sirenas. La iglesia y calles aledañas fueron acordonadas por la policía.

La policía indicó que antes del tiroteo en la iglesia, recibieron una alerta anónima sobre las intenciones del sujeto, sin embargo, consideraron que no era suficiente para que actuaran en ese momento.

¿Quién era el atacante que provocó un tiroteo en una iglesia de Alemania?

El atacante murió en el lugar del tiroteo, según informó la policía de Alemania.

El presunto atacante del tiroteo en la Iglesia de Alemania se describía en su sitio web como un consultor de “un impacto duradero”, especializado en “las áreas de Consejo Asesor y Dirección General, Estrategia y Control, Finanzas y Contabilidad, incluidas Banca y Finanzas, especialmente en la industria química, de materias primas y energética".

El tirador era un ciudadano de origen alemán de 35 años de edad y extestigo de Jehová que luego profesó odio por los que profesan esa religión.

Al hombre tenía permiso para portar un arma por deporte, y al momento del ataque tenía una pistola semiautomática.

Las autoridades de Alemania indicaron que se desconocen los motivos que llevaron al sujeto a iniciar un tiroteo dentro de la iglesia.