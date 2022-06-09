Tiroteo dentro de fábrica deja tres muertos en Maryland

Un tiroteo en una fábrica ubicada en el norte de Maryland dejó tres muertos y un tirador herido, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el autor del tiroteo abrió fuego en la fábrica de Columbia Machine Inc, que se ubica en Smithsburg. Maryland.

A look at the scene in Smithsburg, Maryland.



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Las autoridades aún no logran identificar al responsable del tiroteo ni el motivo por el que atacó y asesinó a tres personas, reportaron medios locales citados por la agencia Reuters.

"Estamos monitoreando activamente el tiroteo masivo en #Smithsburg en este momento, y nuestra oficina está en contacto con los funcionarios sobre el terreno", dijo en Twitter el representante de Maryland, David Trone, quien pidió a las personas cercanas al área mantenerse alejadas mientras la policía atendía el tiroteo.

We are actively monitoring the mass shooting in #Smithsburg right now, and our office is in contact with officials on the ground. If you're local, please stay away from the area as law enforcement responds. — Rep. David Trone (@RepDavidTrone) June 9, 2022

Policía hiere a sospechoso de tiroteo en Maryland

La oficina del sheriff del condado de Washington informó en un comunicado que alrededor de las 14:00 horas se recibió el reporte de la fábrica de Columbia Machine sobre un tiroteo que dejó tres víctimas, que fallecieron en el lugar, mientras que una cuarta está gravemente herida.

Detallaron que el sospechoso del tiroteo huyó del lugar, luego de que cuerpos de la policía llegaron a la fábrica.

"La descripción se dio a conocer rápidamente a otras unidades de respuesta y el vehículo sospechoso fue encontrado por la Policía Estatal de Maryland en la zona de Maplesville Road y Mount Aetna Road".

La policía persiguió al sospechoso, quien atacó a la policía y un agente resultó lesionado. Ambos fueron transportados a hospitales para recibir atención médica.

Debido al tiroteo, indicó el comunicado, el FBI y la ATF respondieron al llamado para ayudar en la investigación.

"No hay ninguna amenaza activa confirmada para la comunidad en relación a este incidente", concluye el comunicado.

Columbia Machine suministra equipos de fabricación de hormigón a clientes de más de 100 países, según su página web.

Smithsburg está en el norte de Maryland, cerca de la frontera con el estado de Pensilvania.