Confirman 16 heridos en tiroteo del Metro en Brooklyn, Nueva York

Autoridades de Nueva York confirmaron que hay 16 heridos por el tiroteo registrado la mañana de este martes en la estación del Metro en Brooklyn, 10 con lesiones de bala, de los cuales cinco se encuentran en estado de gravedad.

"Diez de estos pacientes sufren heridas de bala en este momento y cinco están estables, pero en estado crítico", dijo Laura Kavanagh, comisionada de la policía de Nueva York.

Añadió que otros pasajeros del Metro en Brooklyn sufrieron lesiones por inhalación de humo, pánico por el tiroteo, y algunos más fueron aplastados por la estampida de personas al querer salir de la estación.

Watch as NYPD Executives and City and State Officials provide an update on the shooting incident in Brooklyn. https://t.co/xGGlDJ6UQI — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

La policía de Nueva York detalló que el atacante fue un hombre afroamericano que entró a uno de los vagones, se puso una máscara antigás y lanzó una granada de humo, posteriormente disparó contra las personas.

Añadieron que el tiroteo se encuentra en investigación y no descartan que se trate de un ataque terrorista.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, indicó que el atacante logró huir de la estación del Metro en Brooklyn por lo que advirtió que se trata de un tirador activo y pidió a los ciudadanos tener cuidado.

“La tranquilidad y la normalidad fueron interrumpidas brutalmente por un individuo tan despiadado y depravado que no se preocupó por las personas a las que atacó mientras realizaban sus vidas diarias. Este individuo todavía anda suelto. Esta persona es peligrosa”, dijo Hochul.

Tiroteo en el metro de Brooklyn en Nueva York. La estación Sunset Park se encuentra cerrada mientras servicios de emergencia llegan a la zona para atender a los heridos.



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No reportan mexicanos heridos por tiroteo en Metro de Brooklyn

Jorge Islas, cónsul general de México en Nueva York, informó en sus redes sociales aún no cuenta con reporte de mexicanos heridos en el tiroteo del Metro en Brooklyn.

Jorge Islas confirmó que un gran número de mexicanos vive cerca de Sunset Park, vecindario donde se registró el tiroteo la mañana de este martes.

Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que se investigará e informará de inmediato sobre novedades con respecto del caso del tiroteo en el metro de Brooklyn en Nueva York.

