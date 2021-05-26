Tiroteo en San José, California deja varios muertos, incluido atacante

La policía de San José, California, confirmó que este miércoles ocurrió un tiroteo en la avenida Younger y la calle San Pedro, cerca de las instalaciones del Valley Transportation Authority (VTA, por sus siglas en inglés).

Sam Liccardo, alcalde de San José, confirmó que el atacante, que habría cometido los disparos desde un patio de trenes de transporte, fue abatido. “Ya no es una amenaza”, declaró.

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En su cuenta oficial de Twitter, Liccardo explicó que el tiroteo ocurrió en las instalaciones de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara, ubicadas en la avenida Younger, y dejó muertos y varias personas heridas. Después del incidente, el sitio fue evacuado y el tirador abatido.

“Nuestros corazones están dolidos por las familias de aquellos que hemos perdido en este horrible tiroteo”, escribió el alcalde en sus redes sociales.

Our hearts are pained for the families of those we have lost in this horrific shooting. The shooter is deceased, and more information will be provided at 9:30am. — Sam Liccardo (@sliccardo) May 26, 2021

Hubo múltiples muertos en el tiroteo de San José, California

Por su parte, Russell Davis, portavoz de la policía en San José, California confirmó que varias personas murieron; sin embargo, hasta el momento se desconoce el número exacto de víctimas.

“Hay múltiples muertes, tenemos múltiples bajas en este momento. No puedo confirmar el número exacto de heridos y muertos en este caso”, indicó.

El patio de trenes ligeros donde ocurrió el tiroteo es “una escena activa y pedimos que todos se mantengan fuera del área mientras llevamos a cabo nuestra investigación”, añadió Davis.

Units are currently at the scene of a shooting in the area of Younger Av and San Pedro St.



This is still an active scene and we ask that everyone stay out of the area while we conduct our investigation.



TOC: 6:34 AM — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) May 26, 2021

En tanto, la portavoz de VTA, Brandi Childress, aseguró que hasta ahora no es posible confirmar la cantidad de personas que recibieron disparos y la gravedad de sus lesiones. “Pedimos las oraciones de la gente”.

Detalló que después de recibir informes sobre un tirador activo en el patio de mantenimiento de los trenes, procedieron a evacuar a los empleados; no obstante, algunos fueron alcanzados por las balas y murieron.

Luego del tiroteo, Gavin Newsom, gobernador de California, afirmó que se mantiene en estrecho contacto con las fuerzas del orden locales y monitorea de cerca la situación.

We are in close contact with local law enforcement and monitoring this situation closely. https://t.co/t6yBNmy3iH — Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 26, 2021

Según medios locales, a dos cuadras del lugar donde ocurrieron las detonaciones se ubica una escuela secundaria, la cual se encuentra cerrada. La VTA opera tres líneas de trenes ligeros y 70 líneas de autobuses en la región.

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