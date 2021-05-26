VIDEO: Incendio destruye el Palacio de Justicia de Tuluá en Colombia

El Palacio de Justicia de Tuluá, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, fue dañado por un incendio la noche del 25 de mayo, en medio de las protestas sociales que desde hace varios días se registran en varias regiones de Colombia.

Wilson Ruiz Orejuela, ministro de Justicia de Colombia, compartió un video en redes sociales donde se observa el recinto, totalmente cubierto en llamas y humo. El funcionario aprovechó su mensaje para condenar este acto que calificó como terrorismo.

“Rechazo y condeno estos actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo. Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito”, escribió el ministro.

Rechazo y condeno estos actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo. Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito. pic.twitter.com/bMO59OULWQ — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) May 26, 2021

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Detalló que los responsables del incendio presuntamente bloquearon la salida del cuerpo de bomberos y luego atacaron y “quemaron sin misericordia” el Palacio de Justicia.

Por su parte, Diego Molano Aponte, ministro de Defensa colombiano, dijo que los responsables del incendio en Tuluá “van a conocer el peso de la Ley”.

Ocurrió en una URI en Popayán, también en la casa de justicia en La Plata. Ahora pasa en Tuluá. Los vándalos quieren obstruir la justicia con quemas como la de esta noche del Palacio de Justicia en Tuluá. Infame que lo celebren. Los responsables van a conocer el peso de la Ley. pic.twitter.com/eP8vq5qTnU — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 26, 2021

“En Tuluá acaban de incinerar el Palacio de Justicia, no fueron los manifestantes pacíficos, pero sí un grupo de vándalos y delincuentes que salieron a incendiar una unidad de justicia. También vimos ataques a establecimientos de comercio en Cartagena y Barranquilla”, añadió Molano Aponte.

En tanto, la oficina en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que un estudiante de la Unidad Central del Valle de Cauca (Uceva) murió durante los disturbios ocurridos la noche del martes 25 de mayo.

De acuerdo con medios locales, el incendio en el Palacio de Justicia comenzó alrededor de las 7:30 de la noche y media hora más tarde, las llamas se habían extendido en gran parte del edificio, inaugurado en 1928 y considerado como patrimonio cultural e histórico de Tuluá.

Los bomberos llegaron hasta el lugar del incendio e hicieron un proceso de refrigeración en las paredes; sin embargo, la alteración del orden público fuera del recinto impidió que extinguieran el fuego a tiempo.

Dueles Tuluá. Arde palacio de Justicia. #EstonomeRepresenta pic.twitter.com/BJ4ErwTBI2 — Alvaro Jose Jaimes Jiménez (@AlvaroJoseJJ) May 26, 2021

John Jairo Gómez Aguirre, alcalde municipal de Tuluá, lamentó lo ocurrido y señaló que el fuego no solo afectó al Palacio de Justicia, también semáforos y señales de tránsito de los alrededores.

“Un grupo de personas, sin amor, sin respeto, por la ciudad y por los demás, la ha vandalizado. Ha causado daño a la infraestructura de tránsito, ha vandalizado y destruido un edificio tan importante, hermoso, emblemático e histórico, una pérdida que no es reparable”, declaró, citado por medios locales.

Hasta ahora, las organizaciones vinculadas al Paro Nacional afirmaron que el incendio fue provocado por civiles armados que no pertenecen a su movimiento.

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