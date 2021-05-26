FOTO: Cuerpos de niños y mujeres migrantes llegan a playa de Libia

Las fotografías de los cuerpos de niños y mujeres migrantes en la playa de Zawara, Libia, fueron publicadas en redes sociales por el fundador de la Organización No Gubernamental (ONG), Proactiva Open Arms, que se dedica al rescate de personas que buscan llegar a las costas de Europa.

En las imágenes se observan dos niños, uno apenas un bebé y otro de al menos siete años, que yacen sobre la arena de la playa de Libia, presuntamente ambos fueron arrastrados por la corriente tras naufragar en su intento de llegar a Europa.

En otra fotografía, al menos los cuerpos de dos mujeres aparecen en la playa, una de ellas al parecer estaba embarazada.

Todavía estoy en shock por el horror de la situación, niños pequeños y mujeres que solo tenían sueños y ambiciones por vivir. Llevan más de 3 días abandonados en una playa de #Zuwara #Libia. No le importan a nadie. #CadaVidaCuenta pic.twitter.com/yAXmKWOqgI — Oscar Camps (@campsoscar) May 24, 2021

Oscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, aseguró que los cuerpos de los niños y de una mujer llevan más de tres días en la playa de Zuwara, Libia.

“Todavía estoy en shock por el horror de la situación, niños pequeños y mujeres que solo tenían sueños y ambiciones por vivir. Llevan más de 3 días abandonados en una playa de Zuwara, Libia. No le importan a nadie”, escribió en su cuenta de Twitter el lunes.

Unfortunately @rgowans , the information is incorrect, the bodies were left there for three days. Look at the pictures of the little boy, the sand on the second day had covered a lot of the body.

The most important thing is that they were dead. https://t.co/fAopHTHage pic.twitter.com/Z2ArNPBx4c — Oscar Camps (@campsoscar) May 25, 2021

Entierran a niños y mujeres en cementerio de Libia

De acuerdo con medios locales, los cuerpos de los niños y mujeres fueron recogidos por el ejército de Libia para ser enterrados en el cementerio de Abu Qamash.

Miles de refugiados han salido de Libia para llegar a la costa de Europa en las últimas semanas para aprovechar que el nivel del mar está en calma.

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Niños en playa de Libia y el caso de Alan Kurdi

Estas fotografías recordaron el caso de uno de los niños migrantes conocido como Alan Kurdi, un menor sirio cuyo cuerpo apareció en una playa en Turquía, lo que demostró la crisis humanitaria en Siria.

El pequeño Alan Kurdi murió junto con su hermano y su madre, además de otros 12 sirios que viajaban a bordo de dos botes de Turquía rumbo a Grecia.

Hace 5 años esta foto de #AlanKurdi conmocionó al mundo...y luego se olvidó y ahí seguimos dejando q la gente se ahogue en el mar. (Foto: Nilüfer Demir / Getty) pic.twitter.com/s51KrUu3bD — Pepa Montava Navarro (@PepaMontava) September 2, 2020

El informe de la UNICEF de 2017, "Una travesía mortal para los niños. La ruta de la migración del Mediterráneo central", indica que al menos 700 niños murieron al intentar cruzar el Mediterráneo desde Libia, de las cuatro mil 579 muertes registradas. Y en caso de sobrevivir, los niños padecen abusos por parte de adultos cuando son migrantes.

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